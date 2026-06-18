Un estudio vincula el carbono negro a un aumento de algunos síntomas de personas con EPOC

Archivo - Vistas de la ciudad desde el Parc Natural de la Serra de Collserola, a 14 de mayo de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los síntomas respiratorios de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) empeoran al caminar por zonas con niveles altos de carbono negro (hollín), según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

La actividad física, especialmente caminar, es una recomendación habitual para las personas con EPOC, pero realizar esta actividad en zonas con aire contaminado puede aumentar la cantidad de contaminantes inhalados, informa este jueves el centro impulsado por la Fundación La Caixa.

El estudio, publicado en la revista 'Thorax', tuvo como objetivo evaluar cómo caminar y exponerse a contaminantes atmosféricos afecta a los síntomas respiratorios diarios en personas con esta patología, ha explicado su primera autora e investigadora del ISGlobal, Alícia Josa Culleré.

El equipo investigador siguió a 105 personas con EPOC de Catalunya durante dos periodos de 7 días y registro su actividad de caminar, la exposición a partículas finas PM 2,5, dióxido de nitrógeno y hollín, la falta de aire o las sibilancias.

El carbono negro está compuesto por partículas microscópicas de carbono que se generan durante la combustión incompleta de combustibles fósiles, madera y biomasa.

Los resultados mostraron que, cuando las concentraciones de carbono negro eran elevadas, una mayor duración de las caminatas se asociaba con más tos y expectoración, en cambio con PM 2,5 y dióxido de nitrógeno no empeoró los síntomas respiratorios.

Josa Culleré dice que el aumento puede ser por que las partículas de carbono negro tienden a ser más pequeñas y pueden penetrar más profundamente en los pulmones y suelen transportar compuestos que aumentan su toxicidad y sus efectos sobre la salud respiratoria.

La ausencia de una asociación similar con PM 2,5 y dióxido de nitrógeno podría deberse a factores como las bajas concentraciones registradas durante el estudio, por debajo de los límites recomendados por la OMS, y cambios de comportamiento en los participantes como mayor uso del inhalador, caminar con menos intensidad o que los efectos beneficiosos contrarrestan los negativos.

BENEFICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR

El estudio analizó los efectos a corto plazo de caminar sobre los síntomas respiratorios en un mismo día, pero no evaluó los beneficios de mantener una actividad física regular, por lo que no cuestionan los beneficios de la actividad física para las personas con EPOC.

"Nuestros hallazgos respaldan la recomendación de caminar para las personas con EPOC, siempre que se eviten las calles con mucho tráfico, donde las concentraciones de carbono negro son elevadas", ha dicho la investigadora Judith Garcia Aymerich.