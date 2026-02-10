Un estudio valida el pódcast guiado como intervención terapéutica complementaria en cáncer de mama

Archivo - El estudio se ha llevado a cabo entre Barcelona y Córdoba. - HOSPITAL CLÍNIC - Archivo

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona, junto al Hospital Reina Sofía y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, ha validado científicamente el uso del pódcast guiado como intervención terapéutica complementaria para mujeres que han finalizado el tratamiento de quimioterapia para cáncer de mama.

El proyecto, que ha contado con un equipo de 13 personas de ambos centros hospitalarios y con la participación de 14 mujeres, ha tenido una duración aproximada de un año y medio, informa el Clínic en un comunicado de este lunes.

La investigación se llevó a cabo con un diseño mixto --cualitativo y cuantitativo-- y se centró en evaluar la capacidad de la narrativa sonora íntima para ayudar a las pacientes a procesar su vivencia oncológica.

El protocolo consistió en que las participantes grabasen sus propios relates durante 4 días alrededor de 4 fases críticas del proceso de la enfermedad: el diagnóstico, la espera hasta saber qué tipo de tumor es y su extensión, la planificación del tratamiento y la experiencia con la quimioterapia.

Las periodistas del equipo investigador, de los dos hospitales, han recogido las grabaciones individuales y han construido la serie de pódcast 'Lo grabé en silencio', de 4 episodios, disponible en las principales plataformas de escucha.

Después de las grabaciones, las mujeres entregaban las tarjetas de memoria con las grabaciones y eran convocadas a un grupo de discusión guiado por especialistas en salud mental, uno en cada hospital, para analizar y hablar sobre el impacto de las grabaciones.

IMPACTO EMOCIONAL

Tras el análisis cualitativo de dichos encuentros, los resultados muestran que el formato de autograbación actúa como un mecanismo de "drenaje mental" que alivia la tensión acumulada durante el tratamiento.

Las pacientes informaron que el ejercicio les permitió "ordenar los pensamientos, expresar su vulnerabilidad sin filtros y resignificar el sufrimiento", cosa que se traduce en una mejora del bienestar emocional percibido.

La validación de esta metodología de pódcast guiado resulta "especialmente relevante" en la fase de recuperación emocional postratamiento, un periodo a menudo caracterizado por la soledad, la persistencia de efectos secundarios y la presión por parecer curadas.

PERSPECTIVAS DE IMPLEMENTACIÓN

La herramienta, por su carácter "innovador, accesible y de bajo coste", tiene potencial para ser escalada, y permitiría una fácil integración a las unidades de oncología y salud mental en un futuro, cuando se pueda desarrollar un trabajo con una población más amplia.

La validación de este formato por parte del equipo investigador establece "un precedente" en el ámbito del apoyo psicosocial en oncología.

A la luz de los resultados, el equipo investigador ya está trabajando en el diseño de un ensayo clínico aleatorizado que permite ampliar la muestra, dotar la intervención de validez externa y establecer el pódcast guiado como "herramienta complementaria estandarizada".