Un estudio valida una nueva estrategia terapéutica frente al cáncer de mama triple negativo

Archivo - Mamografía de cáncer de mama - MPHILLIPS007/ ISTOCK - Archivo

LOGROÑO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la unidad de Angiogénesis del Centro de Investigación de La Rioja (CIBIR) han participado en una investigación que ha validado una nueva estrategia terapéutica que logra reducir de forma significativa el crecimiento tumoral en un modelo animal de cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y de peor pronóstico de esta enfermedad.

El estudio ha sido liderado por el grupo de investigación PROLIGAR de la Universidad CEU San Pablo (USP-CEU), y en el mismo también han colaborado científicos de la Universidad de Colonia (Alemania) y del propio CIBIR.

Concretamente, la investigación presenta los resultados preclínicos de un nuevo compuesto (IOR-160) diseñado para bloquear las enzimas Caseína Quinasa 2 (CK2) e Histona Deacetilasa (HDAC), ambas implicadas en el desarrollo de distintos tipos de cáncer.

Los resultados de la investigación han revelado que el nuevo compuesto consigue reducir de manera notable el volumen y la carga tumoral sin provocar efectos tóxicos en los modelos animales de experimentación empleados en el estudio.

Además, los investigadores han podido validar su mecanismo de acción, que inhibe tanto la actividad de CK2 como la de las HDACs.

Del mismo modo, los investigadores han conseguido describir con detalle la estructura tridimensional del complejo que forma el compuesto con una de las enzimas clave, la CK2, circunstancia que aporta información muy relevante para continuar avanzando en su desarrollo como futuro medicamento.

De esta forma, los resultados de la investigación suponen un paso importante hacia el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas frente al cáncer de mama triple negativo. El favorable perfil de eficacia y seguridad del nuevo compuesto en modelos animales lo posicionan como un candidato prometedor para futuros estudios preclínicos y clínicos.

El estudio ha sido liderado por las investigadoras Irene Ortín, Beatriz de Pascual- Teresa y Ana Ramos (grupo PROLIGAR-USP-CEU), en colaboración con Alfredo Martínez y Laura Ochoa (CIBIR), y los investigadores Christian Werner, Dirk Lindenblatt y Karsten Niefind (Universidad de Colonia).

El avance científico ha sido publicado en la revista científica internacional 'ACS Pharmacology & Translational Science' y puede ser consultado en el siguiente enlace: 'Targeting Protein Kinase 2 and Histone Deacetylase with a Dual Inhibitor Effectively Reduces Tumor Growth in a Triple-Negative Breast Cancer Xenograft'