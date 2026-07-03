Un estudio usa radioligandos para tratar pacientes con un tipo de tumor neuroendocrino

Archivo - Jaume Capdevila ha liderado el estudio - VHIO - Archivo

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital Vall d'Hebron y su instituto de oncología ha demostrado que un fármaco con radioligandos tiene beneficios estadísticamente significativos para pacientes con tumor neuroendocrino gastroenteropancreático (Gep-Net) metastástico, para el que ahora hay pocas opciones terapéuticas.

Es un ensayo clínico de fase 3 cuyos resultados se han publicado en la revista 'The Lancet' y que refuerza el "potencial" de esta estrategia frente a la terapia dirigida convencional, informa el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) en un comunicado de este viernes.

Los tumores neuroendocrinos (TNE) se consideran neoplasias malignas de crecimiento lento, pero en algunos casos se asocian a progresión rápida y mal pronóstico, además muchas veces el diagnóstico se retrasa hasta bien avanzada la enfermedad, y incidencia ha aumentado más del 500% las últimas 3 décadas.

El nuevo fármaco '[177Lu]Lu-edotreotida' funciona dirigiéndose a los receptores de somatostatina que a menudo se sobreexpresan en la superficie de este tipo de tumores: una parte de la molécula reconoce y se une a estos receptores de la célula tumoral, y administra la radioterapia de forma localizada, minimizando el daño a células sanas.

ENSAYO Y RESULTADOS

En el ensayo participaron 309 pacientes con TNE gastroenteropancreáticos de grado 1 ó 2, inoperables y positivos para receptores de somatostatina: se les administró el radioligando o bien la terapia dirigida con everolimus.

La media de supervivencia libre de progresión (el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta que el tumor vuelve a crecer) fue de 23,9 meses en los tratados con radioligando, y de 14,1 meses en pacientes tratados con terapia dirigida.