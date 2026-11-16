Un estudio usa una nueva prueba para identificar mejor la extensión del cáncer de próstata

Profesional de la Fundación Puigvert examinando un caso de cáncer de próstata. - FUNDACIÓN PUIGVERT

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio europeo liderado por la Fundación Puigvert de Barcelona ha usado nuevas pruebas de imagen para identificar de forma más precisa la extensión del cáncer de próstata, así como observar si el tumor ha reaparecido tras el tratamiento, informa la entidad en un comunicado de este lunes.

Los primeros resultados del estudio en España, publicados en 'Actas Urológicas Españolas', las pruebas de imagen cambiaron la valoración de la extensión del cáncer en el 48,5% de los 213 pacientes participantes en los que se utilizaron después de las pruebas convencionales.

En algunos pacientes, permitieron descubrir que la enfermedad se había extendido más de lo que se pensaba, mientras en otros mostraron que estaba menos extendida de lo que indicaban las exploraciones iniciales, una diferencia que puede ser "determinante" a la hora de elegir el tratamiento.

El proyecto, bajo el nombre 'Ring' (European Registry of Next Generation Imaging in Advanced Prostate Cancer), ha incorporado a nivel europeo a 800 pacientes y continúa en fase de reclutamiento.

El objetivo es reunir información sobre cómo se utilizan las nuevas pruebas de imagen en la atención habitual y qué valor aportan en distintas situaciones, y los resultados definitivos están previstos para 2027.