Un estudio de la UPO en Sevilla revela el papel de un pequeño ARN en la adaptación de bacterias ambientales al estrés

Equipo investigador del ARN que adapta bacterias al estrés, dirigido por la investigadora principal del equipo y profesora del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica en la UPO, Francisca Reyes - UPO

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo -centro mixto de la UPO, el CSIC y la Junta de Andalucía-, han demostrado que un pequeño ARN regulador desempeña un papel clave en la capacidad de adaptación de una bacteria ambiental frente a condiciones adversas.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el estudio, publicado en la revista 'Microbiological Research', se centra en Sphingopyxis granuli TFA, una bacteria capaz de degradar compuestos contaminantes como el disolvente orgánico tetralina.

De esta manera, el trabajo demuestra que un pequeño ARN denominado SuhB, de apenas 70 nucleótidos, actúa como un regulador esencial en la respuesta de esta bacteria a distintos tipos de estrés ambiental, entre ellos la desecación, el estrés oxidativo, la presencia de metales pesados y las altas concentraciones de sales.

Las bacterias ambientales con capacidad para degradar contaminantes se enfrentan en la naturaleza a condiciones muy variables y, a menudo, extremas. Sobre ello, la investigadora principal del equipo y profesora del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica en la UPO, Francisca Reyes, ha señalado que "si queremos utilizarlas en procesos de descontaminación de suelos o aguas, comprender cómo responden a estas condiciones es fundamental para desarrollar estrategias de biorremediación más eficaces y sostenibles".

En esta línea, los resultados del estudio han mostrado que, cuando SuhB está ausente, Sphingopyxis granuli TFA pierde parte de su capacidad para resistir diferentes situaciones de estrés. Este hallazgo pone de manifiesto "la relevancia de los pequeños ARN reguladores", mecanismos de control genético todavía poco explorados en bacterias ambientales.

REGULACIÓN DE FUNCIONES CELULARES

Además de su papel en la respuesta al estrés, SuhB también participa en la regulación de funciones celulares relacionadas con la membrana y con el metabolismo bacteriano. En concreto, el equipo ha observado que las bacterias que carecen de SuhB acumulan mayores cantidades de PHB (polihidroxibutirato), un polímero biodegradable con potencial aplicación como bioplástico.

Estos resultados muestran que SuhB interviene tanto en la adaptación de la bacteria a condiciones adversas como en procesos celulares de interés biotecnológico, como la acumulación de PHB.

Igualmente, el trabajo también ha permitido identificar un nuevo regulador, denominado SubR, que activa directamente la expresión de SuhB. La ausencia de este activador reduce igualmente la resistencia de la bacteria al estrés, y los experimentos realizados confirman que SubR se une al promotor de SuhB para controlar su expresión.

En contexto, estos avances contribuyen a comprender mejor cómo las bacterias ambientales coordinan su supervivencia en condiciones adversas y la producción de moléculas de interés industrial, a la vez que abren nuevas líneas de investigación orientadas a mejorar la eficiencia de microorganismos utilizados en procesos de descontaminación y en aplicaciones de biotecnología sostenible.