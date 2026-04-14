Un estudio de la UAL (Almería) demuestra que la gamificación mejora la formación sexual en estudiantes de Enfermería

Parte del equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería que ha llevado a cabo el estudio. - UAL

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería (UAL) y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha demostrado que la gamificación puede "mejorar significativamente" la formación en salud sexual y reproductiva de los estudiantes de Enfermería.

El estudio, publicado recientemente en la revista 'Teaching and Learning in Nursing', ha sido elaborado por Miguel Rodríguez, Jessica García, Inmaculada Lara, María del Carmen Rodríguez, Margarita Lirola y Verónica V. Márquez, según ha precisado la institución académica en una nota.

El uso de dinámicas propias de los juegos en el aprendizaje ha sido aplicado en una población de 127 estudiantes de segundo curso del Grado en Enfermería de la UAL. Más en detalle, durante la asignatura, parte del alumnado ha utilizado una aplicación móvil para mejorar la adquisición y retención de conocimientos, basada en la teoría de la autodeterminación.

La dinámica del juego ha consistido en organizar a los participantes en dos equipos que competían para acumular puntos mediante la identificación de conceptos a lo largo de tres fases progresivas.

Quienes han utilizado esta metodología han obtenido mejores resultados en conocimientos y han mostrado mayores niveles de motivación e implicación en su aprendizaje, en comparación con quienes han seguido una enseñanza tradicional. Así, según los investigadores, la gamificación "favorece un aprendizaje más activo y participativo, lo que facilita la comprensión y retención de contenidos complejos".

Por lo tanto, los resultados apuntan a que este tipo de estrategias innovadoras pueden convertirse en una "herramienta útil" para mejorar la formación de los futuros profesionales de Enfermería.

El estudio parte de la base de que la salud sexual y reproductiva es una "parte clave de la formación de los profesionales sanitarios, aunque transmitir estos contenidos de forma eficaz puede resultar complicado cuando se utilizan únicamente métodos tradicionales de enseñanza".

En esa línea, en los últimos años, las metodologías educativas innovadoras han "cobrado protagonismo en la universidad". Entre ellas destaca la gamificación, que introduce elementos de juego en el proceso de aprendizaje para hacerlo más dinámico y motivador.

A partir de esa idea, el equipo de investigación de la UAL se planteó analizar si el uso de una herramienta gamificada en el aula podría mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Enfermería en esta materia, así como aumentar su motivación y participación.

Una vez vistos los resultados, los investigadores consideran que pueden tener un "impacto importante" en la forma de enseñar a los futuros profesionales. A corto plazo, este tipo de herramientas "puede ayudar a que los estudiantes adquieran de manera más sólida" conocimientos sobre salud sexual y reproductiva.

En cuanto al medio plazo, una mejor preparación de los profesionales de Enfermería puede traducirse en una "atención sanitaria más completa y una mayor capacidad para informar, prevenir y promover hábitos saludables en la población".

Además, el estudio refuerza el papel de la innovación educativa y de las herramientas digitales como aliadas para mejorar la formación universitaria y adaptarla a las nuevas formas de aprendizaje de las generaciones actuales.