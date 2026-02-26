El estudio que sugiere que los fetos que bostezan más podrían nacer con algo menos de peso

Archivo - Ecografía - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Incluso en el útero, donde la placenta parental proporciona todo el oxígeno, los fetos pueden bostezar y, de hecho, un mayor número de bostezos durante la observación se asoció con un menor peso al nacer, lo que podría indicar un leve estrés fetal en el útero, según un estudio de la Università degli Studi di Ferrara (Italia).

El trabajo se publica en la revista de acceso abierto 'PLOS One' por Damiano Menin, de la citada universidad. Según el mismo, el bostezo es un comportamiento común en los vertebrados, y se desconoce con exactitud su causa.

En los humanos, los fetos bostezan en el útero a partir de las 11 semanas aproximadamente. Aunque no hay aire para respirar, abren lentamente la boca, realizan movimientos similares a la inhalación y la exhalación, y la vuelven a cerrar. Para comprender mejor los bostezos fetales, los autores de este estudio utilizaron ecografía para observar a 32 fetos sanos (56% hembras, 44% machos) entre las semanas 23 y 31. Cada feto fue observado durante 22,5 minutos.

Los autores descubrieron que los fetos bostezaron entre cero y seis veces durante el período de observación, con un promedio de 3,63 bostezos por hora. También demostraron que los fetos que bostezaron más durante las observaciones tenían mayor probabilidad de tener bajo peso al nacer, lo cual se considera un indicador de sufrimiento leve, aunque todos los fetos del estudio nacieron sanos.

Los investigadores no realizaron ninguna manipulación para comprobar si podían afectar el bostezo fetal ni registraron medidas como la frecuencia cardíaca fetal o la temperatura materna, que podrían estar asociadas con este comportamiento. Además, no se observaron embarazos de alto riesgo. Con base en su investigación, los autores sugieren que el bostezo fetal frecuente podría ser un signo de malestar leve en el feto sano.

Los autores añaden: "Descubrimos que la frecuencia de bostezos en el útero se relaciona negativamente con el peso al nacer, lo que podría indicar una respuesta al estrés en fetos sanos. Esto sugiere que, incluso antes del nacimiento, el bostezo podría ser un indicador del bienestar del feto".