Un estudio sitúa al tifus murino como la causa más frecuente de fiebre indiferenciada en La Palma y El Hierro

El grupo de trabajo sobre Fiebre de Duración Intermedia de Canarias, integrado por investigadores del Servicio Canario de la Salud (SCS), la Universidad de La Laguna y la Universidad de Barcelona, presentan los resultados de su estudio en Logroño - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo sobre Fiebre de Duración Intermedia de Canarias, integrado por investigadores del Servicio Canario de la Salud (SCS), la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Barcelona (UB), ha presentado esta semana los resultados de una investigación que sitúa al tifus murino como la causa más frecuente de fiebre indiferenciada en La Palma y El Hierro.

El estudio, que describe algunas de las tasas de incidencia más elevadas registradas en Europa, ha sido presentado en la Conferencia Internacional sobre Rickettsias y Otros Patógenos Intracelulares (ICRIP), el principal foro científico mundial dedicado al estudio de estas enfermedades infecciosas emergentes, celebrado del 18 al 20 de junio en Logroño, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

La participación del equipo canario constituye un reconocimiento internacional a una línea de investigación iniciada a través del convenio de cooperación suscrito entre las tres instituciones para estudiar las causas de las fiebres de duración intermedia en ambas islas.

El proyecto fue concebido para identificar los agentes infecciosos responsables de estas patologías, caracterizar su comportamiento epidemiológico y mejorar las estrategias diagnósticas y asistenciales.

TIFUS MURINO Y FIEBRE Q

Entre los principales hallazgos del estudio destaca la identificación del tifus murino como la causa más frecuente de fiebre indiferenciada en La Palma y El Hierro. Los resultados obtenidos revelan unas tasas de incidencia que constituyen las más elevadas descritas hasta la fecha en España y que son comparables a las registradas en algunas de las zonas de mayor incidencia de Europa.

Asimismo, la investigación confirmó que el tifus murino y la fiebre Q representan conjuntamente más del 70% de los casos confirmados de fiebre indiferenciada analizados en ambas islas.

Los datos fueron presentados por la doctora Mónica Vélez Tobarias, coordinadora del proyecto en la isla de La Palma, durante una mesa científica internacional dedicada a las rickettsiosis emergentes. La sesión contó con la participación del doctor Lucas Blanton, referente internacional en tifus murino, y de la doctora Iris Zohar, bajo la moderación del doctor Christopher Paddock, responsable del programa de Rickettsias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia en Estados Unidos, y de Mari Cruz Calvo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

MODELOS PREDICTIVOS DE GRAVEDAD

Durante el congreso, también se han presentado dos comunicaciones científicas derivadas de esta línea de investigación. La primera, centrada en la distribución espacial y los patrones territoriales de la fiebre Q y el tifus murino en La Palma y El Hierro, demuestra que ambas enfermedades presentan comportamientos epidemiológicos diferenciados, estrechamente relacionados con sus ciclos ecológicos.

Los resultados muestran que el tifus murino se distribuye tanto en entornos rurales como urbanos y periurbanos, mientras que la fiebre Q presenta una mayor concentración geográfica y una marcada estacionalidad invernal asociada a los ciclos ganaderos.

La segunda comunicación analiza el espectro clínico del tifus murino en Canarias y los factores asociados a formas graves de la enfermedad. El estudio identifica variables clínicas y analíticas relacionadas con una mayor probabilidad de complicaciones, lo que permitirá avanzar hacia modelos predictivos que faciliten una detección precoz de los pacientes con mayor riesgo y una atención más personalizada.

LA INVESTIGACIÓN EN CANARIAS

Los resultados obtenidos reforzarían la importancia de la vigilancia epidemiológica de las zoonosis emergentes en Canarias y ponen de manifiesto el valor de la colaboración entre el sistema sanitario público y las universidades para generar conocimiento científico con aplicación directa en la salud de la población.

Los trabajos presentados, que han sido publicados en la revista científica European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, consolidaría a Canarias como un "referente nacional e internacional" en el estudio de las enfermedades zoonósicas emergentes y su impacto.

El equipo investigador está integrado por profesionales del Servicio Canario de la Salud, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Barcelona, entre ellos Mónica Vélez Tobarias, Ana María Torres Vega, Emma Carmelo Pascual, José Antonio Pérez Pérez, Julio Morais Martín, Guillem Clot y Carlos Ascaso Terrén, el director del proyecto, entre otros colaboradores.

MÁS DE CUATRO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación se inició en el año 2020, tras un convenio de colaboración suscrito entre las entidades participantes, con la finalidad de desarrollar un estudio que identificara las causas infecciosas de la fiebre de duración intermedia (FDI) en ambas islas, su incidencia y perfil epidemiológico, con el fin de identificar y validar predictores de riesgo de complicaciones y de hospitalización.

La FDI se define como fiebre mayor de 38ºC y una duración de siete a veintiocho días, que permanece sin diagnóstico a pesar de una correcta anamnesis, exploración física y de la realización de pruebas complementarias de rutina.

Hasta la fecha no existían estudios que hayan determinado el perfil etiológico de la FDI en Canarias, aunque sí hay una extensa bibliografía sobre fiebre Q y, en los últimos años, sobre tifus murino, que figuran entre las causas más frecuentes de las fiebres de duración intermedia. Asimismo,se han reportado casos de esta fiebre fuera del país en viajeros procedentes de las Islas.

El estudio se basó en que la FDI es el tipo de fiebre por el que más se consulta en la práctica médica diaria, además de en su espectro cambiante y la aparición continua de nuevos agentes etilógicos, lo que motivó a profundizar en su estudio en la isla de La Palma y El Hierro, caracterizadas todas ellas por su singularidad geográfica.

La hipótesis de partida del estudio implicaba que un porcentaje de casos de FDI que se detectan en las islas de El Hierro y La Palma se deben a infecciones por bacterias emergentes (Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma y Bartonella), motivo el que el objetivo general de este estudio sea identificar las causas infecciosas.

La información obtenida permitirá consensuar protocolos de manejo diagnóstico-terapéutico que fueran costo-efectivos en las islas e, incluso, orientar a una mayor vigilancia epidemiológica y prevención de sus causas.