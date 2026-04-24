Un estudio revela que la vitamina D podría prevenir la diabetes en personas con ciertas variantes genéticas

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MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La prediabetes se ha convertido en una de las condiciones de salud más extendidas en el mundo, afectando a millones de personas que aún no han desarrollado diabetes tipo 2 pero que presentan un riesgo elevado de hacerlo en los próximos años. En este contexto, la vitamina D ha sido objeto de numerosos estudios por su posible papel en la regulación del azúcar en sangre.

Sin embargo, no todas las personas parecen responder igual a este nutriente. Nuevas investigaciones sugieren que factores genéticos podrían influir de forma decisiva en cómo el organismo utiliza la vitamina D, lo que abre la puerta a entender por qué algunos tratamientos funcionan en ciertos casos y en otros no.

MÁS DE 2.000 ADULTOS CON PREDIABETES PARTICIPARON EN EL ESTUDIO

La vitamina D podría ayudar a retrasar o prevenir la progresión de la prediabetes, pero solo en personas con ciertas variaciones genéticas, según un nuevo estudio de la Universidad de Tufts (Estados Unidos).

El estudio, publicado en 'JAMA Network Open', revela que los adultos prediabéticos con ciertas variaciones en el gen del receptor de vitamina D tenían un 19% menos de riesgo de desarrollar diabetes al tomar una dosis diaria alta de vitamina D.

Estos hallazgos podrían algún día ayudar a diseñar una atención médica más personalizada, lo que potencialmente retrasaría o prevendría la aparición de la diabetes en la mayoría de los 115 millones de estadounidenses que viven con prediabetes.

Los investigadores analizaron datos del estudio D2d, un ensayo clínico a gran escala realizado en varios centros que puso a prueba el efecto de 4.000 unidades de vitamina D al día frente a un placebo en más de 2.000 adultos estadounidenses con prediabetes para determinar si una dosis diaria alta de vitamina D reduciría la probabilidad de que estas personas con un riesgo particularmente elevado desarrollaran diabetes.

El ensayo original no halló una reducción significativa del riesgo de diabetes en todos los participantes. No obstante, los resultados del estudio D2d plantearon una pregunta importante, si bien podría la vitamina D seguir beneficiando a algunas personas, se plantea Bess Dawson-Hughes, autora principal del estudio e investigadora sénior del Centro de Investigación de Nutrición Humana Jean Mayer del USDA sobre el Envejecimiento en la Universidad de Tufts.

"La diabetes tiene muchas complicaciones graves que se desarrollan lentamente a lo largo de los años. Si podemos retrasar el tiempo que una persona vivirá con diabetes, podemos detener algunos de esos efectos secundarios dañinos o disminuir su gravedad", afirma.

Mediante un análisis previo, el equipo de investigación de D2d descubrió que los niveles sanguíneos de 40 a 50 ng/ml de 25-hidroxivitamina D o superiores estaban relacionados con reducciones sustanciales y progresivamente mayores en el riesgo de los participantes de desarrollar diabetes.

La vitamina D que circula en la sangre se convierte en su forma activa en el organismo antes de unirse al receptor de vitamina D, una proteína que ayuda a las células a responder a la vitamina. Los investigadores se preguntaron si las diferencias genéticas en este receptor podrían explicar por qué algunas personas se beneficiaban de la vitamina D mientras que otras no. Las células productoras de insulina del páncreas poseen receptores de vitamina D, lo que sugiere que esta vitamina podría influir en la liberación de insulina y en el control del azúcar en sangre.

VARIANTES AC Y CC: EL GRUPO QUE REDUCE SU RIESGO EN UN 19%

Para este nuevo estudio, la doctora Dawson-Hughes y sus colaboradores analizaron datos genéticos de 2.098 participantes en un ensayo clínico que habían dado su consentimiento para realizarse pruebas de ADN, dividiéndolos en dos grupos: aquellos que parecían beneficiarse de la suplementación con vitamina D y aquellos que no. Posteriormente, compararon las tasas de respuesta entre subgrupos de pacientes clasificados según tres variaciones comunes en el gen del receptor de vitamina D.

Este análisis reveló que los adultos con la variante AA del gen del receptor de vitamina D ApaI (aproximadamente el 30% de la población estudiada) no respondieron al tratamiento diario con una dosis alta de vitamina D, en comparación con el placebo. Por el contrario, el análisis halló que el mismo tratamiento en adultos con las variantes AC o CC del gen del receptor de vitamina D redujo significativamente el riesgo de desarrollar diabetes en comparación con quienes recibieron un placebo.

"Los hallazgos podrían representar un paso importante hacia el desarrollo de un enfoque personalizado para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en adultos de alto riesgo", comenta Anastassios Pittas, autor principal del estudio, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts y jefe de endocrinología, diabetes y metabolismo en el Centro Médico de Tufts.

"Parte del atractivo de la vitamina D como posible herramienta preventiva radica en que es económica, está ampliamente disponible y es fácil de tomar", señala.

Los autores advirtieron que estos hallazgos no implican que las personas deban comenzar a tomar altas dosis de vitamina D por su cuenta para prevenir la diabetes. Las guías actuales recomiendan 600 UI diarias para personas de 1 a 70 años y 800 UI diarias para mayores de 70. Tomar demasiada vitamina D puede ser perjudicial y se ha relacionado con un mayor riesgo de caídas y fracturas en adultos mayores. Se necesita más investigación para comprender mejor qué personas podrían beneficiarse de una dosis diaria más alta.

"Nuestros hallazgos sugieren que, con el tiempo, podremos identificar qué pacientes con prediabetes tienen más probabilidades de beneficiarse de una suplementación adicional de vitamina D", concluye Dawson-Hughes. "En principio, esto podría implicar una única prueba genética relativamente económica".