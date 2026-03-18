Un estudio revela que la salud del padre puede influir en el embarazo incluso más que la de la madre

Archivo - Padre con un bebé. - MIODRAG IGNJATOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante años se ha pensado que todo lo que pasa en un embarazo recae sobre los hombros de la madre, como si la salud y la historia del padre no fuera relevante. Pero un equipo internacional de investigadores viene a mover ese tablero y a mirar mucho antes del test positivo.

Un nuevo estudio pone el foco en cómo viven, sienten y se cuidan los hombres desde sus primeros años y a lo largo de su vida reproductiva.

EL PAPEL DEL PADRE EN EL EMBARAZO QUE LA CIENCIA HABÍA IGNORADO

Una nueva investigación de la Universidad de Southampton (Reino Unido) y sus socios internacionales pone de relieve el papel significativo, y a menudo poco reconocido, que desempeñan la salud y el bienestar de los padres en la configuración del embarazo y los resultados del niño.

El estudio, publicado en 'The Lancet', cuestiona el enfoque tradicional de la atención durante el embarazo, que se centra exclusivamente en el comportamiento de las madres.

"Hasta ahora, la investigación sobre la influencia de los padres en el embarazo y la paternidad ha sido descuidada", asegura el profesor Keith Godfrey, autor principal del estudio en la Universidad de Southampton y el Centro de Investigación Biomédica (BRC) de Southampton del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR).

"Ahora esto está cambiando; cada vez es más evidente que los padres tienen un impacto real en el embarazo. Su propia salud y comportamientos, como su peso, si consumen sustancias y su edad, pueden influir en el embarazo y en el desarrollo del niño, no solo en el de la persona embarazada. En algunos aspectos, la influencia del padre es incluso más fuerte que la de la madre, y algunos de los efectos de estos padres están vinculados a experiencias de su propia infancia", añade el experto,

Esta revisión transdisciplinaria utiliza evidencia de las ciencias biológicas, conductuales y sociales para crear un marco para el papel de los hombres en la preparación para el embarazo y la paternidad ("salud preconcepcional").

"Nuestros hallazgos demuestran que las experiencias vividas por un hombre en sus primeros años de vida, incluyendo el estrés, la salud física y mental, el entorno y la educación, influyen en su salud durante sus años reproductivos", señala la doctora Danielle Schoenaker, también de la Universidad de Southampton y del NIHR Southampton BRC, y coautora de la investigación.

"Estos factores pueden, a su vez, afectar la salud y los hábitos de salud de su pareja (como la atención prenatal) antes y durante el embarazo, además de tener efectos biológicos directos en el feto en desarrollo", añade.

LA INFANCIA DEL PADRE TAMBIÉN PODRÍA DEJAR HUELLA

La investigación aborda cuestiones éticas, señalando que depositar toda la responsabilidad de la salud futura de un niño en el progenitor que da a luz refuerza los prejuicios de género. Los investigadores destacan que los responsables políticos, los organismos de salud pública, los médicos, los investigadores y los propios hombres tienen un papel que desempeñar en la mejora de la salud preconcepcional.

"Invertir en el bienestar de los niños y los jóvenes es fundamental para reducir las desigualdades en salud y mejorar los resultados para las generaciones futuras. Sensibilizar sobre la importancia de la salud masculina no resta importancia al bienestar de las mujeres y las personas embarazadas. Más bien, constituye un llamado colectivo para garantizar que los hombres y sus parejas estén preparados para brindar apoyo, ser aliados y cuidadores antes, durante y mucho después del embarazo", concluye el profesor Godfrey.