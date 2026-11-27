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MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ha revelado que las células musculares del corazón, o cardiomiocitos, para mantener las contracciones continuas necesarias para sostener la vida, renuncian a su capacidad para dividirse y permitir la regeneración del tejido dañado por una lesión.

La investigación, publicada este viernes en 'Nature Cardiovascular Research', demuestra que la actividad mecánica de los cardiomiocitos actúa como una barrera para la regeneración. A su vez, el hallazgo abre la puerta al estudio y desarrollo de futuras terapias dirigidas a reparar el corazón lesionado.

El corazón humano late más de 100.000 veces al día, bombeando incansablemente sangre para suministrar oxígeno y nutrientes a todo el organismo. Sin embargo, pese a su extraordinaria resistencia, apenas tiene capacidad para repararse tras una lesión, a diferencia de tejidos como la piel o el hígado.

En concreto, los investigadores del CNIC han explicado que esta capacidad se pierde de forma rápida tras el nacimiento, justo cuando el corazón comienza a soportar una mayor carga de trabajo al adaptarse a la vida fuera del útero. "El corazón ha evolucionado para priorizar su continuo funcionamiento sobre la regeneración", ha señalado el jefe del Laboratorio de Ingeniería de Tejidos Cardíacos y Terapias Regenerativas del CNIC y autor sénior del estudio, Florian Weinberger.

El equipo del CNIC descubrió esta conexión entre la contracción, el metabolismo energético y la división celular a través del estudio de cardiomiocitos en múltiples sistemas experimentales, en particular, células cardíacas humanas derivadas de células madre, tejidos cardíacos, cortes de miocardio mantenidos vivos y modelos animales.

PRUEBAS DE INHIBICIÓN

Así, probaron a inhibir temporalmente la contracción de los cardiomiocitos, con lo que observaron que las células experimentaban cambios profundos. Sus estructuras contráctiles altamente organizadas, denominadas sarcómeros, se desensamblaban y las células reingresaban en el ciclo celular, mostrando una capacidad significativamente mayor para dividirse.

Cuando se restauraba la contracción, el proceso se revertía, de forma que los sarcómeros volvían a ensamblarse y las células abandonaban nuevamente el ciclo celular, perdiendo su capacidad proliferativa.

Los análisis posteriores revelaron además que estos cambios estructurales iban acompañados de una profunda modificación del metabolismo celular. Cuando los cardiomiocitos dejaban de contraerse, adoptaban un estado metabólico más glucolítico y dependían menos de los procesos energéticos necesarios para mantener la contracción continua. Esta reprogramación metabólica parecía crear las condiciones que permitían a las células volver a dividirse.

Sin embargo, la recuperación de la función contráctil restauraba el perfil metabólico maduro de los cardiomiocitos y reforzaba su estado no proliferativo.

Tras décadas de estudio científico, este equipo del CNIC ha encontrado la explicación a la poca capacidad de regeneración del corazón. "En este estudio presentamos evidencias de que la contracción no solo es incompatible con la división celular, sino que además suprime activamente el potencial regenerativo de las células musculares cardíacas", ha destacado el estudiante de doctorado en el CNIC y beneficiario de una beca de la Fundación 'la Caixa' Rajiven Srikantharajah.

Los autores han precisado que la incapacidad de los cardiomiocitos para proliferar, más que una característica inmutable del corazón adulto, podría mantenerse activamente debido a las exigencias estructurales y metabólicas derivadas de la contracción.

POSIBLES FUTURAS DIANAS TERAPÉUTICAS

Aunque estos resultados no se traducirán de forma inmediata en nuevas terapias, sí identifican mecanismos biológicos que podrían convertirse en futuras dianas terapéuticas para promover la reparación cardíaca tras un infarto de miocardio o en pacientes con insuficiencia cardíaca.

"A pesar de que estamos lejos de obtener terapias regenerativas aplicables en la clínica, los hallazgos revelan un nuevo principio biológico que puede orientar futuras estrategias para reparar el corazón después de un infarto o en casos de insuficiencia cardíaca", ha afirmado la estudiante de doctorado en el Centro Médico Universitario de Hamburgo y científico visitante en el CNIC Nancy Shehata.

Según ha detallado, la clave para conseguir estimular el potencial regenerativo natural del corazón estaría en conseguir aprender a desbloquear de manera temporal la capacidad proliferativa de los cardiomiocitos sin comprometer la función cardíaca.