Archivo - Una mujer embarazada, a 28 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Diagnóstico de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea) ha revelado que plastificantes como los ftalatos, filtros solares, pesticidas y compuestos químicos "eternos" llegan a la sangre del cordón umbilical.

El trabajo, publicado en la revista 'Environmental Science & Technology', ha analizado 4 tipos de muestras biológicas recogidas en el momento del parto (sangre materna, placenta, sangre umbilical y orina materna) de 23 mujeres, informa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) en un comunicado de este miércoles.

Con espectrometría de masas de alta resolución, el equipo científico ha obtenido una visión "más completa" del exposoma químico materno-fetal, es decir, el conjunto de sustancias químicas ambientales a las que están expuestos la madre y el feto durante el embarazo.

76 SUSTANCIAS DETECTADAS

De los 659 compuestos químicos analizados, los investigadores detectaron 76 sustancias en las muestras maternofetales: aditivos alimentarios, ingredientes de productos de cuidado personal, fármacos, plastificantes, pesticidas, retardantes de llama, aditivos industriales y derivados del tabaco.

El conjunto abarca desde compuestos de consumo cotidiano, como cafeína o edulcorantes, hasta algunos "más preocupantes", como los PFAS, la cotinina (marcador de la exposición al humo del tabaco), plastificantes y retardantes de llama.

"POR PRIMERA VEZ" EN PLACENTA

El estudio describe "por primera vez" la presencia en placenta y sangre de cordón de 3 ésteres organofosforados, empleados como retardantes de llama y asociados con alteraciones en el crecimiento fetal y metabolismo en la infancia, además de varios plastificantes y aditivos industriales.

El hallazgo confirma que la presencia de estas sustancias "se extiende al entorno fetal temprano".

MECANISMOS DE TRANSPORTE

El trabajo ha permitido determinar que la capacidad de una sustancia para disolverse en grasas (lipofilia) es el "principal factor" que determina la retención y el traspaso placentario.

Es decir, si el compuesto químico se disuelve bien en las grasas de las membranas celulares, tiende a quedar retenido en la placenta; si se disuelve mejor en agua (como la cafeína o algunos edulcorantes y antibióticos) atraviesa la placenta y alcanza con mayor facilidad el feto.

La investigación revela una "excepción importante" a este comportamiento que son los compuestos perfluorados PFOS y PFHxS del herbicida bromoxynil, que, por sus propiedades químicas, llegan directamente a la sangre del cordón sin quedar retenidos en la placenta.

Esto sugiere que la placenta no funciona únicamente como un "filtro pasivo", sino que podría utilizar mecanismos de transporte activo para mover ciertas sustancias, algo que deberá confirmarse en estudios experimentales futuros.