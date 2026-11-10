Un estudio revela cómo mutaciones genéticas favorecen el desarrollo de linfomas de células B

El director del Instituto de Investigación contra la Leucemia y líder del estudio, Ari Melnick. - INSTITUTO JOSEP CARRERAS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona ha revelado cómo determinadas mutaciones genéticas modifican la organización del ADN dentro de las células y alteran la actividad de los genes, lo que puede favorecer el desarrollo de linfomas de células B.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature', se centra en un conjunto de proteínas llamado BAF, que participa en la regulación de la actividad de los genes, informa el Instituto Josep Carreras en un comunicado de este lunes.

Las mutaciones que afectan a este complejo están presentes en muchos tipos de cáncer, incluidos linfomas de células B, pero hasta ahora "no se comprendía del todo" cómo contribuían al desarrollo de la enfermedad.

RESULTADOS

Los resultados de la investigación muestran que, cuando se altera la función de una forma concreta del complejo BAF, otra proteína llamada CTFC puede unirse a regiones del ADN que normalmente no son accesibles para ella.

Eso modifica la forma en la que el ADN se pliega y se organiza dentro del núcleo celular, altera la actividad de los genes y favorece la proliferación de las células, un proceso que "puede contribuir al desarrollo" de linfomas de células B.

OTROS TIPOS DE CÁNCER

El hallazgo "ayuda a explicar" el mecanismo mediante el cual las mutaciones que afectan al complejo BAF pueden contribuir al desarrollo de estos linfomas.

Pese a que el estudio se ha centrado principalmente en los linfomas de células B, el equipo también ha observado cambios similares en otros tipos de células, de forma que este mecanismo "podría ser relevante" en otros tipos de cáncer.