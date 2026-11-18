Los investigadores a cargo del estudio - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio encabezado por el Hospital del Mar Research Institute (Hmrib) ha revelado que los beneficios del ejercicio físico frente a la obesidad se mantienen durante toda la vida.

El trabajo, publicado en la revista 'Diabetes, Obesity and Metabolism', ha analizado datos de 15.000 participantes en la cohorte Cordelia, la "más grande" de España, informa el Hmrib en un comunicado este miércoles.

El trabajo muestra que la evolución del índice de masa corporal (IMC) es "mucho mejor" en las personas que practican ejercicio físico en su tiempo de ocio, un efecto que se prolonga toda su vida.

Para confirmar la relación se han usado más de 120.000 mediciones de los 15.000 participantes, más de la mitad mujeres, y se ha registrado en una ocasión su nivel de actividad física, al considerarse que es un dato "que se mantiene a lo largo del tiempo".

Entre los participantes, 1 de cada 4 presentaba obesidad; un 7%, diabetes; un 36%, hipertensión, y un 42%, hipercolesterolemia.

RESULTADOS

En los adultos jóvenes, el IMC crece más lentamente gracias a la actividad física, mientras en la edad avanzada baja de forma menos brusca gracias a la misma actividad.

Entre los 30 y los 60 años, las personas que menos actividad física practican ven como su IMC se incrementa un 60% más rápido, y a partir de los 70, se acelera en ellas la pérdida de peso asociada a la edad.

Asimismo, se observa un 17% menos de riesgo de presentar obesidad a lo largo de la vida.

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA

Los investigadores también han analizado si las personas con predisposición genética a una mejor forma física presentaban un patrón similar al de las personas más activas físicamente.

Los resultados han mostrado una evolución "muy parecida" del IMC a lo largo de la vida y del riesgo de desarrollar obesidad.