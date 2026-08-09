Un estudio revela el beneficio de la soltería que va más allá de no tener pareja

Archivo - Mujer satisfecha, feliz y relajada, de pie sola en la cocina, en un ambiente hogareño y acogedor, vestida con ropa informal, con una taza de té o café caliente. Soltera - DIMA BERLIN - Archivo

¿Team pareja o team soltería? Un estudio rompe uno de los mayores prejuicios sobre estar sin pareja

MADRID, 9 Ago. (EDIZIONES) -

Durante años, la soltería se ha analizado a menudo desde la perspectiva de la falta de pareja y sus posibles efectos negativos sobre el bienestar. Sin embargo, una nueva investigación ha querido estudiar esta etapa de la vida desde otro enfoque: qué ocurre cuando las personas solteras aprovechan las oportunidades que ofrece no estar en una relación romántica.

El trabajo, publicado en Personality and Social Psychology Bulletin y liderado por Elina Moreno, de la Universidad de Toronto, junto a la doctora Yuthika Girme, de la Universidad Simon Fraser (Canadá), concluye que la forma en la que las personas interpretan su soltería puede influir en cómo viven esta etapa. Los investigadores analizaron si quienes consideran que estar sin pareja puede abrir nuevas posibilidades tienden a buscar más experiencias, desarrollar nuevas habilidades y sentirse más satisfechos con su vida.

LA TEORÍA QUE EXPLICA POR QUÉ UNA PERSONA TAMBIÉN PUEDE CRECER SIN PAREJA

La investigación parte de la teoría de la autoexpansión, que sostiene que las personas amplían su identidad al incorporar nuevas experiencias, conocimientos y perspectivas. Hasta ahora, esta teoría se había estudiado principalmente en el contexto de las relaciones románticas, donde una pareja puede aportar nuevas formas de ver el mundo.

Los investigadores quisieron comprobar si ese proceso también podía producirse durante la soltería. Para ello, analizaron si las personas sin pareja que percibían esta etapa como una oportunidad para crecer eran más propensas a buscar experiencias enriquecedoras.

QUIENES VEN LA SOLTERÍA COMO UNA OPORTUNIDAD PRUEBAN MÁS EXPERIENCIAS NUEVAS

El estudio pidió a personas solteras que informaran sobre el potencial que veían en su situación para desarrollarse personalmente y posteriormente analizó su comportamiento a lo largo del tiempo.

Los resultados mostraron que quienes consideraban que la soltería podía ofrecer oportunidades de crecimiento eran más propensos a participar en actividades nuevas, como aprender habilidades diferentes, practicar deportes de equipo o salir a cenar con amigos.

Según los investigadores, esta actitud también estaba relacionada con varios indicadores positivos de bienestar. Las personas que veían más posibilidades en su soltería declararon tener:

- Menos miedo a estar solteras.

- Mayor satisfacción con su situación.

- Una mayor sensación de autonomía.

- Más percepción de competencia personal.

- Más conexión con otras personas.

- Mayor felicidad general.

LA MAYORÍA BUSCA EXPERIENCIAS ENRIQUECEDORAS A TRAVÉS DE AMIGOS Y FAMILIARES

Uno de los datos más llamativos del estudio es que la soltería no aparece asociada necesariamente al aislamiento. Los investigadores descubrieron que hasta el 82% de las personas solteras recurrían a relaciones cercanas no románticas, como familiares o amigos, para vivir experiencias que les permitieran crecer y ampliar su identidad.

Además, un 18% de los participantes afirmó que encontraba esas experiencias enriquecedoras en actividades realizadas en soledad, lo que apunta a que viajar solo, desarrollar aficiones o aprender nuevas habilidades también pueden convertirse en vías de crecimiento personal.

CADA VEZ MÁS ADULTOS VIVEN SIN PAREJA

La investigación llega en un contexto social en el que las formas de convivencia y las relaciones sentimentales han cambiado en las últimas décadas, especialmente en Estados Unidos.

Según datos del Pew Research Center, entre 1990 y 2019 el porcentaje de adultos estadounidenses de entre 25 y 54 años que estaban casados descendió del 67% al 53%, mientras que aumentó el peso de otras formas de convivencia y de quienes nunca habían contraído matrimonio. Estos cambios han provocado un incremento notable de las personas que viven sin pareja.

El aumento de adultos sin pareja ha sido especialmente visible entre los hombres. En 1990, la proporción de hombres y mujeres de entre 25 y 54 años sin pareja era similar (29% en ambos grupos). En 2019, esa cifra había aumentado hasta el 39% entre los hombres y el 36% entre las mujeres, según los datos del Pew Research Center.

LA INVESTIGACIÓN NO COMPARA LA SOLTERÍA CON TENER PAREJA

Los investigadores advierten de que los resultados no significan que la soltería sea superior a las relaciones románticas ni que todas las personas deban elegir vivir sin pareja.

El estudio analiza asociaciones, por lo que no puede demostrar que una determinada mentalidad provoque directamente más felicidad o crecimiento personal. También existe la posibilidad de que las personas que ya tienen mayor bienestar o una personalidad más abierta sean precisamente quienes perciben más oportunidades en su soltería.

Los autores señalan que el objetivo no es enfrentar la vida en pareja con la vida sin pareja, sino mostrar que la soltería también puede ser un contexto en el que algunas personas desarrollen su identidad, exploren nuevos intereses y fortalezcan su bienestar a largo plazo.