Un estudio revela que el 17% de los pacientes son percibidos como difíciles por los médicos

Archivo - Fibromialgia, covid persistente. Mujer en la consulta del médico. - ECLIPSE_IMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una revisión sistemática de 45 estudios del Centro Médico de la Administración de Veteranos Clement J. Zablocki y del Medical College de Wisconsin en Estados Unidos ha revelado que los médicos perciben una de cada seis visitas de pacientes en clínicas no psiquiátricas como "difícil", y es más probable que estos encuentros involucren a pacientes con trastornos de salud mental o dolor crónico.

El análisis también revela que los profesionales menos experimentados reportan interacciones más difíciles, y estas visitas a menudo dejan a los pacientes menos satisfechos y con expectativas incumplidas. La revisión se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores buscaron comprender la frecuencia con la que las visitas clínicas se consideran difíciles y los factores que contribuyen a estas interacciones desafiantes. Realizaron una revisión y análisis sistemáticos de estudios de pacientes adultos atendidos en entornos no psiquiátricos que incluían información sobre la prevalencia, las características o los resultados de los pacientes percibidos como difíciles o las características de los médicos que los consideraban difíciles.

El análisis mostró que alrededor del 17% de los pacientes fueron percibidos como difíciles. Los pacientes con depresión, ansiedad, dolor crónico, trastornos por consumo de sustancias o trastornos de la personalidad tenían una probabilidad significativamente mayor de caer en esta categoría. Los profesionales con menos años de experiencia también reportaron una mayor dificultad.

Las características de los profesionales que aumentaron la prevalencia de visitas clínicas difíciles incluyeron la experiencia del profesional, el agotamiento y la satisfacción laboral. Los pacientes tenían una mayor probabilidad de salir de las visitas clínicas difíciles con expectativas incumplidas y una menor satisfacción.

Los hallazgos sugieren que mejorar la capacitación de los médicos no psiquiátricos para que puedan abordar mejor los problemas subyacentes de salud mental y dolor podría hacer que las visitas sean más productivas y positivas tanto para los pacientes como para los médicos.