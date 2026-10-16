Un estudio respalda la metagenómica para detectar virus difíciles de identificar ante sospecha de infección neurológica

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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha destacado el valor diagnóstico adicional de la secuenciación metagenómica viral, que permite identificar virus en muestras de líquido cefalorraquídeo de adultos con sospecha de infección en el sistema nervioso central en los que pruebas habituales resultan negativas.

El estudio, publicado en 'Journal of General Virology', ha sido realizado por un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII, en colaboración con los hospitales universitarios Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, y Reina Sofía, en Córdoba, además de otros grupos de investigación nacionales e internacionales.

Las infecciones víricas del sistema nervioso central pueden causar meningitis, encefalitis, mielitis y otras enfermedades neurológicas. Sin embargo, en una proporción importante de los casos no se consigue identificar el agente causante mediante las técnicas diagnósticas convencionales.

Según han explicado desde el ISCIII, el elevado número de virus capaces de causar estas infecciones, una presencia del virus en cantidades demasiado pequeñas o el uso de paneles de diagnóstico en los que no están todos los virus posibles son algunas de las explicaciones a las dificultades de identificación.

Frente a ello, el equipo investigador ha aplicado técnicas de secuenciación metagenómica viral con enriquecimiento mediante captura por sondas, una metodología que permite buscar simultáneamente miles de virus conocidos directamente en las muestras clínicas.

Los investigadores han empleado esta estrategia en 40 muestras de líquido cefalorraquídeo procedentes de pacientes con sospecha de infección del sistema nervioso central que habían mostrado resultados negativos en las pruebas diagnósticas previas.

PEGIVIRUS HUMANO, VIRUS TOSCANA Y HERPESVIRUS

De este modo, han detectado secuencias virales en seis de los pacientes. En concreto, han identificado pegivirus humano en tres pacientes, virus Toscana en uno, virus herpes simple tipo 1 en otro y virus varicela-zóster en el sexto paciente.

Todos los resultados se han confirmado mediante técnicas moleculares específicas y, en varios casos, ha sido posible recuperar genomas virales completos o casi completos, lo que ha facilitado el estudio de la diversidad genética de los virus.

Sobre el pegivirus humano, relativamente frecuente y capaz de persistir en el organismo, la investigadora del CNM-ISCIII María Dolores Fernández-García ha precisado que no se ha asociado claramente con una enfermedad concreta. Su presencia en el líquido cefalorraquídeo aporta una pista para futuras investigaciones, pero no demuestra que fuera la causa de los síntomas.

En cuanto al virus Toscana detectado en una paciente con meningitis, ha sugerido la conveniencia de investigar este virus en los casos de meningitis de origen desconocido que se producen durante los meses de verano, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de los flebotomos, unos insectos similares a mosquitos que lo transmiten.

Respecto al virus herpes simple tipo 1 y virus varicela-zóster identificados en dos pacientes que habían obtenido resultados negativos en el panel diagnóstico inicial, la investigadora ha destacado que esto refuerza el valor de emplear pruebas moleculares complementarias cuando persiste la sospecha clínica.

"Encontrar un virus no significa necesariamente que sea la causa de la enfermedad, pero puede aportar una pista importante para orientar el diagnóstico y futuras investigaciones", ha destacado Fernández-García, que ha apuntado a la secuenciación metagenómica como "una herramienta complementaria de gran valor" en casos como los estudiados.

Esta investigación forma parte de la tesis doctoral que la primera autora, Ana Donoso, desarrolla en el CNM-ISCIII bajo la dirección de María Dolores Fernández-García, que ha liderado el estudio como responsable del grupo de Gastroenteritis Víricas e investigadora del Área de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII).