Un estudio relaciona una nueva proteína con la disfunción de la grasa en personas con obesidad

Es el primero que estudia la Olfm2 en relación al sobrepeso

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Instituto de Investigación Biomédica de Girona Dr. Josep Trueta (Idigbi) ha identificado que la abundancia de una nueva proteína --Olfactomedina-2 (Olfm2)-- en el tejido adiposo humano esta funcionalmente ligada a un exceso de peso y a la función de las células adiposas, principales almacenes de energía del cuerpo.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', es el primero que describe la actividad de esta proteína en el tejido adiposo en relación al sobrepeso y la obesidad, informa el Idibgi en un comunicado de este miércoles.

Los investigadores han subrayado que la nueva proteína no solo supone un regulador importante de la célula adiposa, sino que su pérdida parcial en los depósitos de grasa de personas con obesidad puede promover "una actividad inapropiada perniciosa para la salud".

APARICIÓN DE ENFERMEDADES

El líder del estudio y del grupo de investigación en Biología Celular y Translacional del Idibgi, Francisco José Ortega, ha explicado que alternaciones en la abundancia o función de la Olfm2 puede favorecer la aparición de enfermedades "desde el cáncer hasta el glaucoma", y están implicadas en procesos como la menarquía --el inicio de la pubertad en la mujer--.

"Ahora también sabemos que juega un papel clave en la función y el desarrollo del tejido adiposo", puntualiza.

"Los resultados presentados permiten concluir que la Olfm2 que produje el tejido adiposo está funcionalmente relacionada con la obesidad y subrayan la relevancia de esta olfactomedina para mantener un tejido adiposo sano y un estado fisiológico energéticamente equilibrado", concluye Ortega.