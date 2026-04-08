Un estudio relaciona la dificultad de movimiento en Parkinson con cambios en el córtex cerebral

El equipo de Sant Joan de Déu a cargo del estudio. - SJD

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha descubierto una relación directa entre las dificultades de movimiento asociadas al Parkinson y la pérdida de pliegue de la corteza cerebral.

Los resultados, publicados en la revista 'Brain Communications', señalan que la reducción en el pliegue cortical afecta regiones claves en el procesamiento de la información sensorial lo que, según las investigadores, podría estar vinculado a la ralentización de la fluidez motora, informa SJD en un comunicado de este miércoles.

La investigación se ha basado en una colaboración transversal, que ha permitido adoptar una perspectiva "complementaria y rigurosa" para integrar conocimiento clínico, tecnológica y metodológico.

El trabajo evidencia que las resonancias magnéticas podrían convertirse en una "prueba clave" para detectar cambios en el córtex relacionados con la bradicinesia, la lentitud extrema de los movimientos voluntarios.

Eso permitiría obtener diagnósticos más rápidos, un acompañamiento médico "más preciso" y una cuantificación más acurada del impacto de las nuevas terapias, así como abriría la puerta a transformar el abordaje clínico del Parkinson.