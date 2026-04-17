Estudio relaciona antibióticos de nueva generación con bacterias multirresistentes

Investigadores que han participado en este ensayo con antibióticos. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio multicéntrico publicado en el 'Journal of Antimicrobial Chemotherapy' y liderado por investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y del Hospital Universitario Virgen del Rocío, con la participación de otros siete hospitales españoles y otras entidades de investigación, entre ellas la Universidad de Sevilla (US), ha observado que los tratamientos de última generación podrían mejorar a los antibióticos tradicionales frente a infecciones causadas por bacterias con alto nivel de resistencia.

Según sendas notas de prensa de US e IBiS, investigadores de distintos hospitales del país han analizado 314 muestras clínicas de bacterias asociadas a infecciones hospitalarias, concretamente 'Enterobacter cloacae' y 'Klebsiella aerogenes', con resultados que evidencian la creciente dificultad para tratar estos patógenos.

El trabajo se ha centrado en bacterias con hiperproducción de la enzima AmpC, un mecanismo que les permite neutralizar muchos antibióticos habituales. Este fenómeno reduce considerablemente las opciones terapéuticas y obliga a replantear los tratamientos utilizados en la práctica clínica.

Los datos revelan que algunos antibióticos ampliamente utilizados para el tratamiento de este tipo de infecciones están perdiendo eficacia de forma preocupante. En particular, piperacilina/tazobactam ha mostrado niveles de resistencia muy elevados, superiores al 78% en algunos casos, mientras que cefepime, considerado tratamiento de elección, ha presentado resistencia en más del 20% de los casos.

Frente a este escenario, los antibióticos de última generación como ceftazidima/avibactam, imipenem/relebactam o cefiderocol han mostrado una eficacia sobresaliente en laboratorio, con tasas de sensibilidad superiores al 99% en las bacterias analizadas. Estos resultados refuerzan su papel como alternativas terapéuticas clave ante infecciones causadas por microorganismos multirresistentes.

El estudio, ha sido desarrollado entre marzo y diciembre de 2024 en ocho hospitales españoles como el Hospital universitario Virgen del Rocío (Sevilla), Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), el Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona), Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) y el Hospital Clinic (Barcelona).

Además, el proyecto ha contado con la colaboración de otras entidades de investigación como el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas, Centro Nacional de Microbiología (CNM), Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz, Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Universidad de Barcelona, Universidad de Córdoba y Universidad de Sevilla.

De esta manera se ha identificado una gran diversidad genética entre las bacterias, lo que sugiere que esta resistencia puede surgir de forma independiente en distintos entornos clínicos y no solo por la expansión de un único clon.

Finalmente, se subraya que los resultados ponen de manifiesto "la necesidad urgente de adaptar los tratamientos antibióticos y reforzar la vigilancia de la resistencia bacteriana". Aunque los nuevos fármacos ofrecen una alternativa prometedora, advierten de que su uso debe ser prudente para evitar la aparición de nuevas resistencias en el futuro.