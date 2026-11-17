Archivo - Colesterol o ácidos grasos en los vasos sangre. Lipoproteína. - PIYASET/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 (EUROPA PRESS)

Expertos del Centro Oncológico Fred Hutchinson (Estados Unidos) han utilizado modelos de ratón para rastrear el origen de la enfermedad de injerto contra huésped (EICH).

El intestino puede ser un sitio importante de enfermedad de injerto contra huésped aguda, una complicación de los trasplantes alogénicos de médula ósea, y la EICH del tracto gastrointestinal inferior puede aumentar el riesgo de muerte.

Pero no estaba claro cómo las respuestas inmunes de las células T del donante contra los tejidos normales del huésped (el proceso detrás de la EICH) se inician en las células que recubren el intestino.

En este nuevo trabajo, publicado en 'Science Immunology', los investigadores han utilizado modelos de ratón de EICH para rastrear este proceso en el intestino. Así, han demostrado que el IFN-y del receptor, inducido por tratamientos previos al trasplante, a su vez desencadena la expresión de MHC clase II por las células epiteliales intestinales dentro de los primeros tres días del trasplante. Este proceso promueve la expansión temprana de células TH1 del donante que matan células, lo que inicia la EICH intestinal.

El IFN-y también indujo la expresión de MHC clase II en células madre intestinales en las fases posteriores de la EICH, haciéndolas susceptibles a la muerte mediada por células T CD4 del donante e impidiendo la reparación epitelial.

Los investigadores sugieren que el bloqueo transitorio del IFN-y antes de un trasplante de médula ósea podría ser una forma de prevenir el inicio de la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) en el intestino.