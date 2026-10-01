Un estudio propone un enfoque basado en la neurobiología de la depresión para su diagnóstico

El equipo del IR Sant Pau a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha planteado un enfoque para el diagnóstico de la depresión centrado en síntomas concretos y en sus bases neurobiológicas específicas, superando los diagnósticos tradicionales basados en categorías amplias.

El artículo, publicado en la revista 'Translational Psychiatry', revisa "de forma exhaustiva" la evidencia existentes sobre conectividad funcional cerebral en reposo y su relación con distintas dimensiones clínicas clave de la depresión, informa el IR Sant Pau en un comunicado de este jueves.

Los resultados muestran que estas dimensiones (anhedonia, ruminación, insomnio o conducta suicida) presentan patrones de conectividad diferenciados, lo que refuerza la idea de que la depresión "no constituye una entidad homogénea desde el punto de vista del funcionamiento cerebral".

PERFILES CLÍNICOS DISTINTOS

En la práctica clínica, el diagnóstico de trastorno depresivo mayor de basa en la combinación de síntomas definidos por manuales diagnósticos internacionales, que establecen un número mínimo de síntomas necesarios pero permite múltiples combinaciones posibles bajo una misma etiqueta clínica.

La flexibilidad diagnóstica genera una "elevada heterogeneidad" entre pacientes que comparten un mismo diagnóstico formal, pero que presentan perfiles clínicos muy distintos.

Eso dificulta la identificación de biomarcadores cerebrales consistentes y la predicción de la respuesta al tratamiento.

PSIQUIATRÍA DE PRECISIÓN

Los resultados de la revisión refuerzan la idea de que "no existe una única depresión desde el punto de vista neurobiológico", sino un conjunto de dimensiones clínicas con circuitos cerebrales parcialmente distintos.

El enfoque dimensional puede ayudar a explicar por qué pacientes con el mismo diagnóstico presentan evoluciones distintas o responden de forma desigual a un tratamiento.

Identificar patrones de conectividad asociados a síntomas concretos puede ser un "paso clave" para avanzar hacia una psiquiatría más precisa y perosnalizada.