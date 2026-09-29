Un estudio prevé el riesgo cardiovascular y de muerte en diabetes tipo 2 con la edad de diagnóstico

El equipo del IdiapJGol y el IR Sant Pau a cargo del estudio - IDIAPJGOL

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJGol) y el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha concluido que la edad en que se diagnostica la diabetes tipo 2 puede usarse para prever el riesgo cardiovascular y la mortalidad a largo plazo.

El trabajo, publicado en 'eClinicalMedicine', recoge datos de más de 1,8 millones de personas atendidas en la atención primaria de Catalunya entre 2010 y 2021, informan los centros impulsores en un comunicado este martes.

El estudio comparó datos de 481.709 personas con un nuevo diagnóstico de diabetes tipo 2, por sexo y año de nacimiento, con los de 1.398.836 sin diabetes.

RESULTADOS

Los resultados muestran que las personas diagnosticadas antes de los 65 años presentan, al cabo de 10 años de seguimiento, un 18% más de exceso relativo de riesgo de insuficiencia cardiaca que las diagnosticadas a partir de esta edad.

Quien recibe el diagnóstico entre los 65 y los 74 años presenta, en comparación con quien lo recibe a partir de los 75, un 14% más de exceso relativo de riesgo de cardiopatía isquémica, un 20% más de insuficiencia cardiaca y un 16% más de mortalidad por cualquier causa.

Los investigadores señalan que los porcentajes reflejan diferencias en el riesgo relativo que aporta la diabetes, y no significan que las personas diagnosticadas en edad muy avanzada tengan poco riesgo en términos absolutos.