Un estudio pone el foco en la testosterona y su posible papel en el cáncer cerebral en hombres

Archivo - Tumor cerebral. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / STOCKDEVIL - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

En un nuevo estudio, científicos de la Clínica Cleveland (Estados Unidos) han descubierto que las hormonas asociadas al desarrollo masculino podrían desempeñar un papel clave en la limitación del crecimiento de tumores cerebrales en hombres.

Tal y como se recoge en 'Nature', el equipo de investigación halló que la pérdida de hormonas androgénicas, como la testosterona, en un modelo preclínico de glioblastoma, impulsaba el crecimiento tumoral al inducir inflamación local y desencadenar la producción de hormonas del estrés. En un análisis de datos de más de 1.300 hombres con glioblastoma, los autores encontraron que la suplementación con testosterona se asoció significativamente con una mayor supervivencia, lo cual coincidió con sus experimentos preclínicos.

Dado que el glioblastoma y los andrógenos presentan simultáneamente una mayor prevalencia en hombres, muchos investigadores han sospechado que estas hormonas forman parte del problema. Sin embargo, estudios previos no han investigado los efectos de los andrógenos en el crecimiento tumoral en el entorno único del cerebro.

"El cerebro ha evolucionado para impedir la entrada de sustancias externas, incluidas las células inmunitarias de otras partes del cuerpo. Es un tejido delicado que a menudo no desea reacciones inmunitarias intensas", subraya el autor principal, Justin Lathia, doctor en filosofía, profesor de ciencias oncológicas y director científico del Centro de Tumores Cerebrales de la Clínica Cleveland.

Lathia y sus colaboradores descubrieron que los andrógenos en el cerebro desempeñan un papel crucial en la regulación de los sistemas de seguridad del órgano, a diferencia de otras partes del cuerpo. La reducción de andrógenos en modelos de ratón con glioblastoma sobrecargó un sistema neuroendocrino llamado eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA). Esto provocó un aumento repentino de las hormonas del estrés, lo que a su vez impulsó a un subconjunto de células a aislar aún más el cerebro del resto del cuerpo.

El endurecimiento de las medidas de seguridad creó un entorno inmunosupresor en el cerebro, lo que significó que menos células inmunitarias pudieran alcanzar la creciente amenaza y, por lo tanto, los tumores progresaron prácticamente sin control. Los autores descubrieron que la testosterona no producía el mismo efecto en ratones hembra.

Los investigadores identificaron que el eje HPA probablemente se activa por la inflamación en el hipotálamo causada por tumores en ratones con deficiencia de andrógenos. En futuros estudios, pretenden determinar con precisión cómo los tumores pueden inducir esta reacción en una región cerebral completamente distinta.

Con el fin de explorar la relación entre los andrógenos y el cáncer cerebral en humanos, los investigadores, financiados por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), analizaron datos clínicos existentes disponibles a través de la base de datos del Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) del NIH/NCI. Así, descubrieron que los hombres con glioblastoma que recibían testosterona suplementaria por razones no relacionadas con el cáncer presentaban un riesgo de muerte un 38% menor en comparación con los pacientes que no tomaban los mismos suplementos.

Aunque no se establece una relación causal, los investigadores creen que este hallazgo observacional, junto con sus resultados preclínicos, justifica la realización de ensayos clínicos para una mayor investigación en humanos.

"Un estudio de seguimiento obvio sería averiguar si la privación de andrógenos, que es un tratamiento común para el cáncer, es realmente perjudicial para el glioblastoma", finaliza Lathia.