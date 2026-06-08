Un estudio plantea evaluar cómo funciona la memoria con un test de saliva

Archivo - Examen de la boca. - WEBPHOTOGRAPHEER/ISTOCK - Archivo

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por el Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha planteado evaluar la relación entre dos hormonas presentes en hombres y mujeres --el estradiol y la progesterona-- para entender "mejor" cómo funciona la memoria, a través de un test de saliva.

Publicada en 'Neurobiology of Stress', identifica marcadores biológicos con un "fuerte potencial terapéutico" para enfermedades como el trastorno de estrés postraumático, las fobias o los ataques de pánico, informa la UAB este lunes en un comunicado.

En el estudio también han participado investigadores del Hospital del Mar Research Institute y se ha llevado a cabo en ratones y personas sanas con un experimento sobre "la extinción del miedo después de una experiencia negativa".

El primer día los participantes (hombres, mujeres con ciclo menstrual natural y mujeres que tomaban anticonceptivos orales) y los ratones aprendían a asociar un estímulo neutro con una pequeña descarga eléctrica desagradable (adquisición del miedo); al día siguiente se medía su capacidad para dejar de temer a ese estímulo, una vez ya no iba unido a la descarga (extinción del miedo).

Usaron técnicas analíticas avanzadas para medir los niveles hormonales en saliva (en personas) y en sangre (en ratones), y los resultados mostraron que, aunque los niveles individuales de hormonas tenían cierto efecto, "el factor más importante era la combinación": concretamente, una relación progesterona-estradiol más alta antes de la segunda sesión predecía una mejor extinción del miedo.

Al analizar los datos según la fase del ciclo menstrual de las mujeres participantes, se vio que el final de la fase folicular del ciclo menstrual --justo antes de la ovulación-- es cuando la memoria de extinción del miedo es más efectiva, y sería el momento en el que el contexto hormonal "predispondría a generar nuevas memorias y cambiar patrones aprendidos".