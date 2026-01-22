Un estudio "pionero" en España confirma que es viable trasfundir sangre de cordón a bebés prematuros

Miquel Alsina, Elisabet Rotela, Sílvia Buenestado, Jesús Fernández y Antoni Castells. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico del Hospital Clínic de Barcelona y el Banc de Sang i Teixits (BST) ha confirmado la viabilidad de las transfusiones de sangre de cordón umbilical a bebés prematuros extremos, un estudio "pionero" en España y el segundo en el mundo de este tipo.

Así lo han explicado en una rueda de prensa de este jueves el director médico del Hospital Clínic, Antoni Castells; el adjunto del Servicio de Neonatología e impulsor del estudio, Miquel Alsina, y el director del Banco de Cordón del BST, Jesús Fernández.

El trabajo, presentado en el Congreso de Sociedades Europeas de Neonatología de Belgrado (Serbia), corrobora los resultados de un estudio publicado en Italia en 2025, que demostró que la sangre de cordón reduce el riesgo de complicaciones asociadas a la prematuridad en la retina, los pulmones y los intestinos.

BEBÉS CON ANEMIA

Los bebés prematuros extremos, nacidos antes de las 28 semanas de gestación, presentan anemia en un 80-90% de los casos y necesitan transfusión de sangre en cerca del 65% de las ocasiones, una cifra que aumenta hasta el 90% en los que nacen antes de las 26 semanas.

Actualmente, dichas transfusiones se hacen con sangre de adultos --que tienen niveles más altos de oxígeno en la hemoglobina--, lo que, por sobreexposición, puede causar retinopatía (ROP), broncodisplasia pulmonar (BDP) o enterocolitis necrotizante (ECN), entre otros.

La sangre de cordón contiene hemoglobina fetal (HbF), un tipo de hemoglobina que evita dicha sobreexposición, conservando el perfil sanguíneo, y es potencialmente más beneficiosa para el bebé.

EL ESTUDIO

El ensayo del Clínic, que ha contado con la participación de 41 bebés extremadamente prematuros con anemia, ha confirmado la viabilidad de este procedimiento y ha ratificado que el circuito asistencial del hospital y el BST es "factible y seguro", en palabras de su impulsor, Miquel Alsina.

El entorno del Clínic y el BST es el primero en el que se ha usado dicha sangre en casos reales en España, y el segundo en el mundo, después del estudio italiano; Alsina ha apuntado que está en marcha otro estudio piloto en Países Bajos y también se está trabajando en este ámbito en Alemania y Suecia.

Una vez superada la fase I del ensayo, el siguiente paso será un estudio multicéntrico con 6 maternidades del área de Barcelona que empezará en 2026, pendiente de financiación, que buscará ratificar los beneficios a largo plazo de la sangre de cordón, una vez demostrada su seguridad, para su eventual incorporación a la práctica clínica.

Durante el acto han intervenido Sílvia Buenestado y Elisabet Rotela, dos madres cuyo bebé fue uno de los participantes en el estudio; ambas han insistido en su agradecimiento a los profesionales y a la madre donante, y han asegurado que después de la transfusión todo fue "muy bien".

FALTA DE DONANTES

El director del Banco de Cordón, Jesús Fernández, ha señalado que el uso de sangre de cordón, ya sea en bebés prematuros u otras terapias, está siempre sujeto a su disponibilidad en los bancos de sangre, que ha ido disminuyendo durante la última década.

Si en 2016 la cifra anual de donantes estaba cerca de las 5.000, en 2025 no superó las 1.200, pese a que el BST se había fijado el objetivo de alcanzar las 1.500, que mantiene de cara a 2026.

Fernández atribuye el "drástico" descenso, entre otros, a la baja natalidad, al desconocimiento, a la pandemia de Covid-19 y, recientemente, a la aparición de bancos privados, si bien no disponen de cifras exactas respecto a ese factor.

OTROS USOS POTENCIALES

El director ha apuntado que la sangre de cordón también tiene potencial para usarse en, además de trasplantes, terapias para la leucemia, terapias avanzadas en cáncer o infecciones y enfermedades del endometrio, entre otros.

Además, en breve empezarán un ensayo clínico para estudiar su potencial en artrosis de rodilla muy severa, usando el plasma rico en plaquetas de la sangre de cordón.