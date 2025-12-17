Un estudio pionero desarrollado en Málaga confirma el papel del intestino en el daño hepático

Un estudio pionero desarrollado en Málaga confirma el papel del intestino en el daño hepático - IBIMA
Infosalus
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 11:25
MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar liderado por investigadores del grupo Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (HUVV), la Universidad de Málaga (UMA) y el Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) ha estudiado como la estrecha relación entre el intestino y el hígado podría estar detrás de la progresión de ciertas enfermedades hepáticas.

Publicado en la prestigiosa revista British Journal of Pharmacology, el estudio sugiere que algunos mecanismos inmunológicos y de disfunción intestinal podrían ser compartidos entre diferentes tipos de daño hepático, como el inducido por fármacos, la hepatitis autoinmune o la hepatitis viral.

Esta aproximación podría contribuir en el futuro a entender mejor la evolución de estas enfermedades y a explorar nuevas terapias más efectivas y dirigidas, han indicado en un comunicado.

EL INTESTINO, UN ACTOR RELEVANTE EN LA SALUD DEL HÍGADO

Las enfermedades del hígado --como el daño hepático por fármacos (Dili) y las enfermedades hepáticas relacionadas con el metabolismo (Masld)-- afectan a millones de personas en todo el mundo y representan un importante problema de salud pública.

Son enfermedades a menudo difíciles de diagnosticar y tratar, porque sus causas son diversas y sus mecanismos poco comprendidos. En los últimos años, ha cobrado fuerza la idea de que la estrecha conexión entre el intestino y el hígado --que comparten un intenso flujo sanguíneo-- podría desempeñar un papel clave en estas enfermedades, al facilitar una comunicación constante entre ambos órganos, con repercusión en su salud y funcionamiento.

El nuevo estudio analizó muestras de sangre de más de 150 personas, incluyendo pacientes con distintos tipos de daño hepático y voluntarios sanos.

Los investigadores encontraron niveles elevados de marcadores relacionados con inflamación y disfunción de la barrera intestinal, lo que sugiere que ciertos productos bacterianos procedentes de la microbiota intestinal pueden atravesar la barrera intestinal alterada y alcanzar el hígado, donde actuarían como "detonantes" que despiertan o agravan respuestas inmunes adversas, favoreciendo la inflamación y el daño hepático.

"Estos resultados ofrecen una comprensión más profunda de la influencia del intestino y el sistema inmune en el daño hepático. Entender mejor estos procesos es la base para diseñar futuros tratamientos dirigidos al eje intestino-hígado que ayuden a controlar la inflamación y la fibrosis en los pacientes afectados", explican Daniel E. Di Zeo-Sánchez, Camilla Stephens y Marina Villanueva, autores principales del estudio.

Entre los biomarcadores analizados, algunos podrían ser útiles en la monitorización de la enfermedad o como indicadores de su gravedad, como las proteínas MCSF-1R o CD163. Además, el estudio destaca el papel de los macrófagos --células clave del sistema inmunitario-- en la respuesta inflamatoria hepática.

Aunque el trabajo no propone tratamientos concretos, apunta hacia posibles estrategias innovadoras, como el uso de fármacos dirigidos a células inmunes específicas o intervenciones que mejoren la integridad de la barrera intestinal.

Este avance ha sido posible gracias a la colaboración entre Ibima Plataforma Bionand, la UMA, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el CIBERehd. M. Isabel Lucena y Raúl J. Andrade --quien también ocupa el cargo de vicedirector científico en el instituto-- lideran esta línea de investigación, que cuenta con el respaldo de fondos europeos y nacionales (Horizon-HLTH, Isciii y Feder).

La participación de los hepatólogos José M. Pinazo y Miren García-Cortés del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria ha sido clave para el reclutamiento y la caracterización clínica de los pacientes, asegurando la solidez del estudio.

"Estos hallazgos aportan una visión integradora de distintos tipos de daño hepático, arrojando luz sobre sus mecanismos de aparición y progresión", ha señalado el vicedirector científico de la institución, Raúl Andrade.

"Aunque se necesitan más estudios para confirmar su utilidad clínica, abren una vía prometedora para ampliar el conocimiento y mejorar el manejo de estas enfermedades de gran importancia para la salud de millones de pacientes", han concluido.

