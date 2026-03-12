Un estudio de La Paz sobre calidad del sueño apunta a menos horas de sueño de las saludables y un descanso no reparador

Archivo - Hombre durmiendo, dormir, dormido, cama, sueño - ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Paz ha realizado un estudio para evaluar la calidad del sueño y los hábitos de descanso en el que se apunta que a prácticas mayoritarias con menos horas de sueño de las consideradas saludables y un descanso no reparador.

En concreto, el resultado de este estudio, en el que han participado 465 personas y desarrollado en el marco del Día Mundial del Sueño, refleja que casi la mitad de los consultados reconoce que su sueño no es reparador.

Además, la mayoría refiere dormir entre 4 y 7 horas por noche, por debajo de las recomendaciones habituales, mientras que solo uno de cada tres alcanza el rango considerado saludable, ha explicado el centro hospitalario.

La encuesta, impulsada desde el hospital de la mano de los profesionales de Enfermería, identifica la presencia de síntomas compatibles con posibles trastornos del sueño. Así, el 36% de los pacientes refiere la combinación de ronquidos y somnolencia, un patrón que puede estar relacionado con alteraciones respiratorias nocturnas, y aproximadamente uno de cada cuatro describe movimientos nocturnos de piernas, un síntoma que puede afectar a la continuidad del descanso.

El estudio pone además el foco en los hábitos previos al sueño. En este sentido, tres de cada cuatro encuestados reconoce utilizar pantallas antes de dormir, una práctica asociada a dificultades para conciliar el sueño y a una menor calidad del descanso, mientras que uno de cada cinco admite consumir estimulantes en horarios tardíos.

Estas alteraciones tienen un impacto directo en el funcionamiento diario. Cerca del 40% de los encuestados experimenta somnolencia semanal y más del 20% reconoce problemas de energía para sus actividades habituales. El estudio también detecta un uso relevante de medicación para dormir.

El Hospital La Paz atiende anualmente a cerca de 5.000 pacientes tanto adultos como pediátricos al año en consulta en sus unidades de trastornos neurológicos y respiratorios del sueño. Entre las patologías neurológicas más frecuentes que se atienden se encuentran los insomnios, los trastornosrespiratorios, seguidos del síndrome de piernas inquietas, las parasomnias y las hipersomnias centrales.

En el caso de los neonatos y lactantes, la patología más frecuente son las apneas del sueño. Asimismo, en la Unidad de Trastornos Respiratorios, ubicada en el Hospital Cantoblanco, la patología más frecuente es la apnea obstructiva del sueño, para la que se dispone de diferentes opciones diagnósticas y terapias respiratorias avanzadas.

Con motivo del Día Mundial del Sueño 2026, que se conmemora este 13 de marzo, cuyo lema este año es 'Duerme bien, vive mejor', el Hospital La Paz celebra este viernes una jornada de concienciación y detección de problemas de sueño en ciudadanos y pacientes, impulsada por el personal de Enfermería.