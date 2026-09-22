Un estudio con organoides revela propiedades inesperadas en los márgenes tumorales de cáncer de mama multicéntrico - UCM

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre de la capital (i+12) ha liderado un estudio que ha mostrado cómo los organoides revelan propiedades inesperadas en los márgenes tumorales de cáncer de mama multicéntrico.

El trabajo, en el que colaboran las Unidades de Anatomía Patológica y Patología Mamaria del Hospital Universitario La Paz de Madrid y del Laboratorio de Ecología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM, ha evidenciado que, al cultivar modelos celulares tridimensionales que reproducen determinadas propiedades del tejido del que proceden, a partir de muestras de cáncer de mama multicéntrico o multifocal, algunas células procedentes de los márgenes considerados libres de tumor -mediante histopatología- mantienen en el laboratorio capacidades de crecimiento, autorrenovación y migración.

"Esto no significa que los márgenes contuvieran necesariamente tumor residual ni que un margen histológicamente negativo sea inseguro", ha explicado la directora del 'Cancer STEM Lab' del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM, María Salazar Roa, quien ha añadido que "lo que transmite este estudio es que la histología y los ensayos funcionales aportan información diferente".

Como contexto, ha señalado que la histopatología, que continúa siendo esencial para el diagnóstico y la valoración de los márgenes quirúrgicos, permite observar la morfología y la organización del tejido en una muestra fijada. Por su parte, los organoides ofrecen información complementaria, al indicar qué son capaces de hacer esas células cuando se mantienen vivas bajo condiciones experimentales controladas.

OBSERVAR LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS CÉLULAS

"La aportación de nuestro estudio es abordar esa cuestión desde una perspectiva funcional", ha continuado, para añadir que, "además de analizar marcadores y perfiles moleculares en una muestra fija", se generaron organoides "para observar la capacidad de las células de organizarse, crecer, autorrenovarse, diferenciarse y migrar".

De este modo, la segunda parte de la investigación, publicada en la revista especializada 'Breast Cancer Research', es la comparación entre cáncer de mama unifocal y multicéntrico/multifocal. "En los tumores unifocales analizados, el comportamiento fue el que se esperaba: los organoides derivados del tumor mostraron con mayor frecuencia propiedades basales y de autorrenovación, mientras que los procedentes de los márgenes tendían a diferenciarse y agotarse", ha explicado.

"En los casos multicéntricos o multifocales analizados, esta distribución funcional se invertía", ha sostenido, por contra, para agregar que "estos datos sugieren que, en la enfermedad multicéntrica, la biología relevante puede estar distribuida de forma compleja entre los distintos focos tumorales y el tejido que los rodea". De esta manera se ha comprobado tras establecer un biobanco de organoides de cáncer de mama a partir de muestras quirúrgicas donadas por pacientes, con consentimiento informado y aprobación ética.

Así, la investigación exploratoria ha incluido 12 muestras procedentes de regiones tumorales y de tejido adyacente considerado no tumoral en casos de cáncer de mama unifocal y multicéntrico/multifocal. Con ello, los organoides se han estudiado mediante diferentes técnicas, como microscopía convencional y confocal; análisis de morfología; duración del cultivo, crecimiento y migración colectiva; e inmunofluorescencia de marcadores asociados a identidades basales, luminales y progenitoras.

"El trabajo muestra el valor de los organoides como complemento experimental de la histopatología", ha concluido Salazar Roa, que ha sostenido que, "por supuesto", no se propone sustituir las técnicas diagnósticas actuales, "sino añadir una dimensión dinámica a la investigación". "Una imagen histológica describe el estado del tejido en un momento concreto, un organoide permite explorar qué pueden llegar a hacer sus células", ha asegurado.