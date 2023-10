Un estudio mundial revela buenos resultados del uso de vitamina C y simvastatina en pacientes graves con COVID-19

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coalición Mundial para la Investigación Adaptativa (GCAR), en colaboración con la Universidad de Pittsburgh y el UPMC, en Estados Unidos, en nombre de la Red de Investigadores REMAP-CAP, ha presentado los resultados de un ensayo clínico en el que se examina el uso de vitamina C y simvastatina para tratar a pacientes gravemente enfermos con COVID-19.

El ensayo, publicado en las revistas 'JAMA' y 'NEJM', y presentado en la Sociedad Europea de Medicina Intensiva de Milán (Italia), ha demostrado que la simvastatina, un fármaco barato y ampliamente disponible que figura en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, tiene una alta probabilidad (96%) de mejorar los resultados (una combinación de supervivencia y tiempo que los pacientes necesitan apoyo en una unidad de cuidados intensivos) cuando se inicia como tratamiento para pacientes críticos con COVID-19, y una probabilidad del 92% de mejorar la supervivencia a los 3 meses. Esto equivale a una vida salvada por cada 33 pacientes tratados con simvastatina. Se incluyeron 2684 pacientes en estado crítico de 141 hospitales de 13 países.

Los estudios forman parte del ensayo en curso Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform for Community Acquired Pneumonia (REMAP-CAP).

"Estos resultados son realmente alentadores, ya que han demostrado que el tratamiento con simvastatina tiene muchas probabilidades de mejorar los resultados en pacientes críticos con COVID-19 --destaca el Profesor Danny McAuley, Catedrático y Consultor en Medicina Intensiva del Royal Victoria Hospital y de la Queen's University Belfast (Irlanda) e investigador principal del dominio de simvastatina de REMAP-CAP--. Esta investigación ayudará a los profesionales sanitarios de todo el mundo a mejorar el tratamiento de los pacientes con COVID-19".

La vitamina C está ampliamente disponible en todo el mundo y se utilizó en algunos entornos para el tratamiento de la COVID-19. Mediante la armonización de dos ensayos clínicos --REMAP-CAP y LOVIT-COVID-- participaron más de 2.500 pacientes de 20 países, entre los que se encontraban pacientes hospitalizados con COVID-19 en estado crítico y no crítico. Se demostró que las dosis altas de vitamina C no mejoraban los resultados de los pacientes. Este es el mayor ensayo que examina la vitamina C en dosis altas en la COVID-19 y proporciona pruebas de que la vitamina C en dosis altas no es beneficiosa y sugiere una alta probabilidad de que pueda ser perjudicial.

"Aprovechando el poder de la colaboración mundial, los ensayos armonizados REMAP-CAP y LOVIT-COVID han investigado la vitamina C, una terapia potencial para la COVID-19, y han demostrado que es ineficaz y probablemente perjudicial --añade el doctor Neill Adhikari, co-investigador principal del ensayo LOVIT-COVID y del Dominio de Vitamina C de REMAP-CAP, y del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook--. Los resultados de este ensayo sugieren que debería desaconsejarse el uso de vitamina C en pacientes hospitalizados COVID-19".

El doctor François Lamontagne, coinvestigador principal de estos ensayos y de la Universidad de Sherbrooke (Canadá), añade que "los resultados subrayan los beneficios sanitarios y económicos de identificar y abandonar intervenciones fácilmente disponibles que son ineficaces y potencialmente perjudiciales para los pacientes."

Gracias a esta iniciativa mundial, que combina datos de ensayos clínicos y recluta pacientes de países de todo el mundo, este modelo de investigación sigue produciendo pruebas importantes para las comunidades clínicas.

Derek Angus, investigador principal estadounidense de REMAP y catedrático de Medicina de Cuidados Intensivos del UPMC y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, afirma que "la belleza de estos ensayos reside en conectar a médicos de todos los continentes para proporcionar el mejor tratamiento posible a los pacientes más enfermos con COVID-19, al tiempo que aprendemos unos de otros para llegar a respuestas basadas en la evidencia que mejoren el estándar de atención a los pacientes de todo el mundo".

"La publicación simultánea de estos dos resultados de REMAP-CAP es un testimonio de la capacidad de este ensayo para evaluar eficazmente múltiples intervenciones --prosigue--. A través de esta terrible pandemia, hemos sido pioneros en una nueva forma de abordar rápidamente algunas de las cuestiones de tratamiento más importantes, atendiendo a los pacientes hoy y preparándonos para responder con mayor agilidad en el futuro. Ha sido personalmente gratificante formar parte de este proceso y ver cómo nuestro objetivo aspiracional se hacía realidad", asegura.

REMAP-CAP es un ensayo global de plataforma adaptativa que investiga múltiples tratamientos para pacientes hospitalizados con infección de las vías respiratorias. El ensayo se movilizó para evaluar tratamientos específicos para pacientes con COVID-19 en UCI a principios de marzo de 2020, y sigue evaluando múltiples intervenciones para la COVID-19, la gripe y otras causas de infección respiratoria grave.

La Coalición Mundial para la Investigación Adaptativa (GCAR) actúa como patrocinador estadounidense del ensayo REMAP-COVID, un componente específico de COVID del ensayo de plataforma adaptativa REMAP-CAP con la Universidad de Pittsburgh como centro coordinador regional estadounidense de REMAP-CAP.