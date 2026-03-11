Un estudio muestra que el VIH no agravó los cuadros clínicos del brote de mpox de 2022 en España

El equipo de la UB a cargo del estudio. - UB

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha mostrado que las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) no desarrollaron formas más graves de mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, durante el brote multirregional de esta patología que se registró en España en 2022.

El trabajo, publicado en la revista 'Scientific Reports', ha analizado 1.158 casos confirmados de mpox en hombres adultos, notificados entre junio de 2022 y enero de 2023 en 7 comunidades autónomas, informa la UB en un comunicado de este miércoles.

La muestra poblacional del estudio representa "más de la mitad" de casos registrados durante este periodo en España, que fue el país europeo con más incidencia acumulada de mpox durante el brote.

El 35% de los casos correspondían a personas con VIH y, entre las personas VIH negativas, cerca del 43% eran usuarias de profilaxis preexposición (PrEP) frente al VIH.

CUADRO CLÍNICO

Desde el punto de vista clínico, las personas con VIH presentaron con más frecuencia fiebre y lesiones cutáneas en localizaciones no anogenitales ni orales, así como una presencia más alta de otros tipos de inmunosupresión.

Sin embargo, la evolución de la enfermedad fue "favorable" en todos los grupos analizados, sin ingresos en unidades de cuidados intensivos ni defunciones, y con tasas de hospitalización bajas y similares entre personas con VIH y sin.

DIFERENCIAS ENTRE VIH Y PREP

El análisis comparativo reveló "diferencias importantes" entre las personas con VIH y aquellas sin VIH usuarias de la PrEP: entre las que usaban la profilaxis, los síntomas frecuentes fueron fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos y presencia de otras ITS.

Por su parte, las personas con VIH presentaban con más frecuencia alteraciones de la piel fuera de las zonas genitales y de la boca, así como una probabilidad más grande de requerir hospitalización, pero eso no afectó a la gravedad final de su cuadro clínico.

Los autores ponen de manifiesto la necesidad de "adaptar las estrategias de prevención y control de la mpox a los distintos perfiles de riesgo", integrando la prevención de esta infección a los programas de salud sexual, VIH y PrEP.