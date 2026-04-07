Un estudio muestra que una terapia psicológica online mejora la salud mental del personal sanitario

El equipo, liderado por José Guzmán Parra, Jesús Herrera Imbroda y Jessica Marian Goodman-Casanova, investigador y coinvestigadores responsables del grupo, así como la investigadora Gloria Guerrero Pertiñez. - IBIMA

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los médicos y el 44% de las enfermeras en España presentan al menos una dimensión del burnout --agotamiento emocional, despersonalización o baja realización personal--. Por ello, investigadores de la Unidad Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga y del Grupo de Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Salud Mental de Ibima Plataforma Bionand han avanzado en la comprensión de la salud laboral sanitaria.

El equipo, liderado por José Guzmán Parra, Jesús Herrera Imbroda y Jessica Marian Goodman-Casanova, investigador y coinvestigadores responsables del grupo, así como la investigadora Gloria Guerrero Pertiñez, también integrante en el grupo C-03 del instituto, ha logrado descifrar un mecanismo de acción por el cual una intervención psicológica digital reduce el malestar emocional en quienes cuidan de la población.

Por su parte, el programa cuenta con financiación nacional competitiva del Instituto de Salud Carlos III, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de los proyectos de investigación en salud PI21/01328 y PI21/01338, habiendo sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) bajo el lema 'Otra forma de hacer Europa'.

Asimismo, el desarrollo y la validación del programa han contado con la participación activa de un grupo de trabajo de Aragón, en el marco de la Research Network on Chronicity, Primary Care and Health Promotion (Ricapps), cuya colaboración ha resultado clave para la evaluación de la efectividad de la intervención, realizada de forma conjunta por ambos equipos de investigación.

LA RESILIENCIA, "UN VERDADERO MOTOR DEL BIENESTAR"

El estudio, realizado con una muestra de 357 profesionales de centros sanitarios de Málaga y Aragón, analizó en profundidad los procesos internos activados por el programa online MINDxYOU, han indicado en un comunicado. Esta herramienta es una intervención web autoguiada que integra terapias de tercera generación, tales como el mindfulness, la compasión y la aceptación.

La conclusión de la investigación "es rotunda": "La resiliencia es el mediador psicológico más consistente y robusto para disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión en el personal sanitario".

Los resultados demuestran que la eficacia de este programa digital no reside únicamente en la mitigación de los síntomas, sino en su capacidad para "entrenar" la adaptabilidad de los profesionales ante entornos de alta presión y carga emocional, factores que se han vuelto críticos tras la crisis sanitaria del Covid-19.

CLAVES CIENTÍFICAS

En este sentido, han destacado que los hallazgos científicos de este estudio posicionan a la resiliencia como el mediador más robusto y consistente en la mejora de la salud mental de los profesionales sanitarios a través del programa Mindxyou.

Por su parte, los datos también revelan que el fortalecimiento de esta capacidad de adaptación generó una reducción sustancial del estrés percibido, actuando de manera que un mayor nivel de resiliencia previo predecía una disminución posterior y significativa de los niveles de estrés en las evaluaciones siguientes.

Del mismo modo, la resiliencia funciona como un escudo protector frente a la sintomatología clínica, ejerciendo un efecto indirecto clave que, durante el estudio, ha facilitado una recuperación más efectiva ante cuadros de ansiedad y depresión.

Más allá de la resiliencia, la investigación destaca el papel del mindfulness selectivo, precisando que no todos los componentes de esta práctica influyen de la misma manera en el bienestar.

Así, se ha identificado que habilidades específicas como pueden ser la capacidad de observar las sensaciones, describirlas y no reaccionar impulsivamente ante las experiencias internas, han sido las que realmente han facilitado una regulación emocional más adaptativa y, de igual forma, han contribuido de manera significativa al proceso de cambio terapéutico.

De igual modo, estos elementos han permitido a los profesionales una mayor conciencia de sus estados internos sin caer en juicios automáticos, lo que resulta fundamental para mitigar el impacto emocional en entornos laborales de alta demanda.

Un hallazgo que, han señaldo, "tiene implicaciones directas para la sostenibilidad del sistema sanitario". Los investigadores defienden que, para que las estrategias de apoyo al personal sean realmente eficaces, deben dejar de ser genéricas y centrarse de forma explícita en potenciar la resiliencia.

"Identificar este mecanismo nos permite optimizar el diseño de futuras herramientas digitales, haciéndolas más precisas y escalables para un colectivo con alto riesgo de agotamiento profesional o burnout", ha señalado José Guzmán, autor senior de la publicación e investigador responsable del grupo.

Por último, el estudio subraya que el formato online no es solo una alternativa de acceso fácil, sino un canal potente para promover procesos psicológicos positivos duraderos.

MINDXYOU

Cuidar de la salud mental de los profesionales sanitarios es una prioridad, puesto que de ella no solamente depende su calidad de vida, sino también la calidad de su labor, de la cual nos beneficiamos toda la ciudadanía.

Para ello, nace Mindxyou, el primer programa orientado a profesionales sanitarios con el objetivo de reducir su estrés y mejorar su salud mental a través de mindfulness, compasión y aceptación.

Por su parte, ha sido desarrollado por profesionales de la psicología clínica y de la salud mental. Este tipo de intervención ha resultado eficaz para reducir el estrés en profesionales sanitarios y otras poblaciones clínicas.