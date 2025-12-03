Un estudio muestra que las intervenciones ambientales en UCI reducen sedantes y mejoran el confort

Archivo - UCI en el Hospital de Bellvitge. - HOSPITAL DE BELLVITGE - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha demostrado los beneficios de las intervenciones ambientales en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con una reducción significativa en el uso de sedantes, una mejora del confort y una tendencia a la reducción del delirio.

El trabajo, publicado en la revista 'Medicina Intensiva', comparó 538 pacientes antes y después de instalar el sistema SHX, una tecnología que recrea las transiciones naturales del día y la noche mediante luz, imágenes y sonido, informa el hospital en un comunicado de este miércoles.

La sincronización con el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula el sueño y otras funciones corporales, tiene un papel "clave" en el confort y la recuperación de las personas críticas.

Los resultados muestran una reducción del consumo de midazolam --de 9,6 mg a 3,8 mg por día de estancia--, una mejora en el estado de alerta tranquila --calma vigil-- y una tendencia a menos episodios de delirio.

El primer autor del estudio y jefe de sección del Servicio de Medicina Intensiva de Bellvitge, Francesc Esteve, ha explicado que el delirio es un trastorno "frecuente" en pacientes críticos que provoca confusión, desorientación y agitación, y puede alargar la estancia hospitalaria y dificultar la recuperación posterior.

El médico apunta que el objetivo de la nueva UCI es reducir el estrés sensorial y favorecer el descanso: "No solo cuidamos la enfermedad, sino también el entorno y la experiencia del paciente y la familia".