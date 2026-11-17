Archivo - Paciente hospitalizada mirando una radiografía de pulmones. - TOMML/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio impulsado por el Grupo de Trabajo de EPOC y Enfermedades Respiratorias de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha mostrado la elevada presencia de comorbilidades en pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) hospitalizados, así como una asociación entre esta carga y un aumento de la mortalidad al año del alta.

Con motivo del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora este miércoles, la SEMI ha avanzado algunos hallazgos del estudio multicéntrico ADEG-EPOC, que se presentarán al completo en el 47 Congreso Nacional de la SEMI, que se celebrará en Murcia del 25 al 27 de noviembre.

"El estudio ADEG-EPOC evidencia de forma clara que la acumulación de comorbilidades constituye el factor pronóstico más determinante en la evolución desfavorable del paciente", ha explicado el especialista en medicina interna y miembro de SEMI José Antonio Díaz, que será el encargado de presentar la investigación.

El trabajo, en el que han participado 28 hospitales de 10 comunidades autónomas, ha analizado la evolución de 350 pacientes ingresados de forma consecutiva por exacerbación aguda de EPOC, realizando un seguimiento a los tres y 12 meses tras el alta hospitalaria.

De este modo, los investigadores se han centrado en caracterizar el perfil clínico y la carga de enfermedades concomitantes de los pacientes, al tiempo que han evaluado el grado de cumplimiento real de las recomendaciones establecidas en las guías de referencia (GOLD y GesEPOC) en los hospitales españoles.

Según recogen, los resultados confirman que el perfil del paciente hospitalizado por EPOC suele ser el de un hombre con una edad media de 75 años, exfumador y con una limitación grave al flujo aéreo. El rasgo determinante es la elevada pluripatología, que incluye hipertensión arterial (69,4%), dislipidemia (53,8%), diabetes (35,7%), fibrilación auricular (31,3%), insuficiencia cardíaca (28,7%) y trastornos de ansiedad o depresión (21%).

El 33,3 por ciento de los pacientes acudió a Urgencias durante el primer año tras el alta, a la vez que el 41 por ciento volvió a ingresar en planta en el mismo periodo. Asimismo, el 15 por ciento falleció a los tres meses del alta.

TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El estudio pone de manifiesto que solo con en torno al 40 por ciento de los pacientes se siguen adecuadamente las recomendaciones de las guías clínicas durante el episodio agudo. En este contexto, la SEMI ha propuesto tres líneas de actuación prioritaria para mejorar la atención y reducir complicaciones.

La sociedad científica ha apostado, en primer lugar, por optimizar el tratamiento con corticoides orales, lo que implica ajustar con rigor las dosis y la duración de los corticoides sistémicos para evitar descompensaciones metabólicas e hiperglucemias secundarias durante el ingreso.

En paralelo, ha abogado por sistematizar la profilaxis tromboembólica adaptada al riesgo del paciente ingresado siguiendo la escala PRETEMED; y apoyarse en herramientas digitales, con lo que ha apuntado a la implantación de sistemas informatizados de soporte a la decisión clínica integrados directamente en la historia clínica electrónica hospitalaria.

Asimismo, ha destacado que la investigación debe orientarse hacia la personalización del tratamiento y la validación predictiva de escalas pronósticas, como CODEX, BODEX o Charlson ajustado.

El coordinador del Grupo de Trabajo de EPOC y Enfermedades Respiratorias de la SEMI e impulsor del estudio ADEG-EPOC, Francisco Javier Medrano, ha puesto en valor la figura del médico internista, pues, según ha precisado, los Servicios de Medicina Interna asumen "más de la mitad" de las hospitalizaciones por exacerbación de EPOC en España.