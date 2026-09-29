Un estudio muestra la alta eficacia de una intervención para ayudar a dejar de fumar a pacientes tras un infarto

Investigadores del Incliva - INCLIVA

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, el Hospital Clínico Universitario de València y el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), con la colaboración de la Universitat de València (UV), ha analizado la eficacia de una intervención para ayudar a dejar de fumar a pacientes tras un infarto agudo de miocardio.

La intervención se desarrolla en el marco del Programa de Rehabilitación Cardíaca de este hospital realizada por cardiólogos del centro, ha informado el Incliva en un comunicado.

Según los investigadores, la intervención alcanza tasas de abstinencia tabáquica de aproximadamente el 90% a los seis meses y del 80% un año después del infarto de miocardio. En comparación, en registros nacionales y europeos alrededor del 50% de los pacientes fumadores continúa fumando un año después de haber sufrido un infarto.

El tabaquismo, tal y como han apuntado las mismas fuentes, es el factor de riesgo cardiovascular modificable que más riesgo añade para presentar un infarto agudo de miocardio y también uno de los factores más importantes para prevenir nuevos infartos en caso de ya haber padecido uno. A pesar de ello, aproximadamente la mitad de los pacientes no consiguen dejar de fumar tras un infarto, lo que supone un aumento significativo de su riesgo de presentar nuevos eventos cardiovasculares en el futuro.

"A los pacientes que fumaban antes del infarto, les decimos, claramente, que dejar de fumar es lo más importante después de un infarto, por delante incluso del control del colesterol malo", ha afirmado el doctor Víctor Marcos Garcés, investigador con contrato Juan Rodés en el Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica de Incliva y coordinador del estudio.

Por ello, desde el inicio del Programa de Rehabilitación Cardíaca en el Hospital Clínico de València en el año 2022, los cardiólogos de la unidad decidieron asumir el control del tabaquismo en los pacientes que atendían en sus consultas de Rehabilitación Cardíaca.

"Igual que un cardiólogo en Rehabilitación Cardíaca controla el colesterol malo, la hipertensión, la diabetes, la dieta, el entrenamiento físico y todos los aspectos cardiológicos, nosotros creemos que también tiene que controlar el tabaquismo de sus pacientes", ha aseverado el doctor Víctor Marcos.

"Más de la mitad de los pacientes que vemos fumaban antes del infarto. Además, dejar de fumar es la intervención preventiva más coste-efectiva tras un infarto, es decir, que no sólo es beneficiosa para el paciente, sino que también supone un ahorro de costes para el sistema sanitario público", ha afirmado.

En la actualidad existen diferentes medicamentos que pueden ayudar a dejar de fumar y que, si se cumplen unas condiciones determinadas, están financiados por el Sistema Nacional de Salud. "En nuestro programa suministramos fármacos como la vareniclina, la citisina y el bupropion a los pacientes que los necesitan para apoyo en el proceso de dejar de fumar. Los sustitutivos de la nicotina, habitualmente en parches o en chicles, aunque no están financiados y nos cuesta más que los pacientes los compren, también son bastante eficaces si se usan", ha explicado el doctor Héctor Merenciano, cardiólogo de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca e investigador del citado grupo de Incliva.

"La clave, para nosotros, es unificar en un mismo acto médico todo el seguimiento cardiológico, de control de factores de riesgo cardiovascular y también todo el tratamiento para la deshabituación tabáquica. Los pacientes nos conocen y la confianza es fundamental en un proceso difícil como es el dejar de fumar", ha comentado el doctor Víctor Marcos.

No obstante, el investigador ha señalado que este abordaje requiere disponer del tiempo necesario durante la consulta: "Hay que tener tiempo para poder hacerlo, algo que no es posible en cualquier consulta de Cardiología".

Las conclusiones del estudio muestran la factibilidad de incorporar una estrategia de deshabituación tabáquica al seguimiento cardiológico durante un Programa de Rehabilitación Cardíaca, así como los resultados obtenidos con esta intervención. Los resultados de esta investigación, que ha recibido apoyo mediante una subvención de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana (CIPROM/2024/028) y del Instituto de Salud Carlos III (CB16/11/00486, PI23/01150, CM23/00246, INT25/00085 y JR23/00032), han sido publicados en la prestigiosa revista European Journal of Preventive Cardiology.