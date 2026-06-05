Un estudio en moscas revela cómo algunos tumores eliminan células sanas vecinas para crecer

Las células senescentes además de promover el crecimiento del tumor y su capacidad invasiva, también inducen la muerte de células sanas cercanas - IRB BARCELONA

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado en el IRB Barcelona y realizado en moscas ha revelado que las células tumorales con un número incorrecto de cromosomas pueden volverse senescentes y liberar señales que alteran el comportamiento de los tejidos vecinos, informa el centro en un comunicado este viernes.

Publicado en 'EMBO Reports', muestra que estas células senescentes, además de promover el crecimiento del tumor y su capacidad invasiva, también inducen la muerte de células sanas cercanas, lo que, "a su vez, retroalimenta el crecimiento del tumor".

El investigador Icrea y jefe del laboratorio de Desarrollo y Control del Crecimiento del IRB Barcelona, Marco Milán, afirma que el tumor no solo crece por sus propias alteraciones internas, sino que también interacciona con el tejido sano que lo rodea, "impide que sus células proliferen y, finalmente, las mata, y ese proceso es necesario para que el tumor crezca más".

Los investigadores han estudiado células senescentes causadas por aneuploidía, es decir, células con un número anómalo de cromosomas: aunque estas células presentan alteraciones muy diversas, han observado que comparten "una respuesta común", que incluye la parada de la división celular, la activación de mecanismos de respuesta al estrés y una mayor capacidad para secretar señales al entorno.

El estudio se ha realizado en 'Drosophila melanogaster', la llamada mosca de la fruta, modelo que permite observar en un organismo vivo cómo las células con inestabilidad cromosómica interactúan con los tejidos que las rodean; y muchos comportamientos descritos, como la aneuploidía, la senescencia y la secreción de señales inflamatorias, "también se han observado en células de mamífero".

MOLÉCULAS

Los investigadores han identificado varias moléculas secretadas por las células senescentes que actúan sobre las células normales cercanas: algunas de estas moléculas, como Dilp8 (Relaxina en humanos) e ImpL2 (IGFPB7 en humanos), reducen la proliferación de las células vecinas; y otras, como las citoquinas Upd1 y Upd3 (IL6 en humanos) y Eiger (una molécula equivalente al TNF en mamíferos) contribuyen a inducir la muerte de estas células sanas cercanas.

El equipo quiere ahora estudiar con mayor resolución la heterogeneidad de estas células aneuploides senescentes, y para ello prevén utilizar análisis de célula única "que permitan ver si la ganancia o pérdida de cromosomas concretos se asocia a comportamientos específicos dentro del tumor", afirma Milán.