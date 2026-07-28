El estudio "más grande" revela que la fibromialgia es un trastorno neurológico en el procesamiento del dolor

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores internacionales han publicado este martes el estudio genético "más grande" sobre fibromialgia, que destaca el importante papel del sistema nervioso en el desarrollo de este trastorno, aportando evidencia "sólida" sobre su origen neurológico.

El estudio, publicado en 'Nature Medicine', da luz a la incertidumbre en torno a las causas biológicas de la fibromialgia, que afecta a cerca del dos por ciento de la población mundial, pacientes que sufren dolor y sensibilidad generalizados, fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

A partir del análisis de datos genéticos de más de 2,5 millones de adultos, de los que 55.000 habían sido diagnosticados con fibromialgia, los investigadores identificaron variantes de secuencia de ADN en 26 regiones del genoma que influyen en el riesgo de desarrollar fibromialgia. Muchos de los genes implicados en estas regiones participan en la función cerebral y nerviosa.

La profesora Frances Williams, coautora principal del artículo y catedrática de Epidemiología Genómica del King's College de Londres, ha destacado la veracidad de los hallazgos, que sugieren que "la fibromialgia representa un problema en el procesamiento del dolor".

Aunque el estudio no ofrece una prueba genética para diagnosticar la fibromialgia ni un nuevo tratamiento para los pacientes, supone un cambio importante. "Durante décadas, se ha desestimado el dolor de los pacientes o se les ha dicho que es simplemente psicológico. Nuestros hallazgos confirman que la afección tiene una clara base biológica", ha aseverado el investigador del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum y de la Universidad de Toronto Michael Wainberg, coautor principal del artículo.

Esta información "valiosa" sobre la biología subyacente de la enfermedad que proporciona el nuevo trabajo podría ayudar a los investigadores a desarrollar mejores métodos para identificar, comprender y tratar la fibromialgia en el futuro.

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

De las 26 variantes genéticas identificadas, la que mostró una mayor vinculación con el riesgo de fibromialgia se encontraba en el gen HTT. Diferentes mutaciones en este gen causan la enfermedad de Huntington, un trastorno neurodegenerativo grave, progresivo y mortal. Otra variante apuntaba a un receptor llamado GPR52, que regula los niveles de HTT y que ya se está investigando como posible diana terapéutica para la enfermedad de Huntington.

El estudio revela una importante superposición genética entre la fibromialgia y diversas afecciones, como el dolor lumbar, el síndrome del intestino irritable y el trastorno de estrés postraumático. Los investigadores creen que ciertos mecanismos biológicos compartidos dentro del sistema nervioso podrían predisponer a las personas a padecer varias de estas afecciones, lo que explicaría por qué suelen presentarse juntas.

"Sabemos que los síndromes de dolor crónico se agrupan en individuos y familias y que son genéticamente similares. Abordar los mecanismos comunes que los sustentan podría beneficiar a todo un conjunto de trastornos", ha afirmado Frances Williams.

MÁS ALLÁ DE LA GENÉTICA

Los autores sospechan que incluso las personas portadoras de múltiples variantes genéticas asociadas a la fibromialgia requieren otros factores de riesgo, como una afección artrítica dolorosa, para desencadenar la enfermedad, lo que implicaría que la genética no es el único factor determinante en su desarrollo.

La profesora adjunta del Centro Oncológico Fred Hutch Nasa Sinnott-Armstrong, coautora principal del artículo, ha instado a seguir investigando sobre genes, factores ambientales y acontecimientos vitales para comprender qué origina la fibromialgia y cómo tratarla.

Los investigadores del estudio fundaron el Consorcio de Genómica del Dolor Crónico para investigar otros síndromes de dolor crónico, comenzando con el dolor pélvico. El consorcio considera que la fibromialgia es solo el inicio de una exploración más amplia del panorama de las afecciones de dolor crónico.