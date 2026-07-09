Un estudio con más de 10.000 niños cuestiona cómo se diagnostican el autismo, el TDAH y la dislexia

Archivo - Niña pensativa en un columpio. - JUANMONINO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio, el más grande realizado hasta la fecha, analiza cómo los rasgos de diferentes afecciones del neurodesarrollo se superponen significativamente entre sí, según expertos de la Universidad Queen Mary de Londres y el Royal Holloway de Reino Unido. Según este hallazgo, estos rasgos neurodivergentes se relacionan con desafíos emocionales y conductuales más amplios y resultados en el mundo real desde la infancia hasta la adolescencia.

Por todo ello, tal y como se publica en 'Molecular Psychiatry' sería mejor que los expertos se centraran en un amplio conjunto de rasgos (un "espectro del neurodesarrollo") para identificar posibles dificultades y brindar apoyo a niños y jóvenes, en lugar de analizar afecciones individuales como el autismo, el TDAH y la dislexia de forma aislada.

El estudio utilizó datos de más de 10.000 niños del Reino Unido (el Estudio de Desarrollo Temprano de Gemelos) y es el primero en analizar a gran escala y en profundidad cómo se superponen los rasgos de diferentes afecciones del neurodesarrollo y cómo se relacionan con una amplia gama de resultados desde la infancia hasta la adolescencia.

QUÉ ES EL "ESPECTRO DEL NEURODESARROLLO" QUE PROPONE EL ESTUDIO

Aproximadamente el 15% de la población mundial padece una o más afecciones del neurodesarrollo. Estas afecciones se clasifican por separado en los manuales psiquiátricos utilizados para el diagnóstico y reciben apoyo a través de diversos servicios sanitarios y comunitarios.

Sin embargo, centrarse en trastornos del neurodesarrollo individuales tiene limitaciones importantes, ya que la mayoría de las personas con estos trastornos presentan más de uno o rasgos de varios. Esto puede llevar a que se pasen por alto los trastornos concurrentes y las necesidades asociadas. En cambio, la investigación indica que es más útil considerar todos estos rasgos y necesidades de forma conjunta al pensar en la mejor manera de apoyar a los niños y jóvenes.

La investigación identificó una dimensión subyacente común, denominada espectro del neurodesarrollo, que refleja el conjunto de rasgos que caracterizan estas afecciones a lo largo del desarrollo. El estudio combina información sobre el desarrollo, la genética y el entorno para comprender la estructura de este novedoso espectro. Asimismo, muestra su relación con un conjunto más amplio de desafíos emocionales y conductuales, y predice resultados futuros en la vida real, como el rendimiento escolar y la condición de necesidades educativas especiales y discapacidad (NEE).

La doctora Giorgia Michelini, profesora titular de Neurodiversidad y Salud Mental en la Universidad Queen Mary de Londres y autora principal de este artículo, acuña: "Resulta sorprendente que este índice agregado de rasgos del neurodesarrollo mostrara fuertes asociaciones con el rendimiento académico y los desafíos relacionados, explicando hasta el 21% de las diferencias entre los niños en los resultados del mundo real".

Por ejemplo, un niño con una puntuación alta en el espectro del neurodesarrollo a los 7 años tenía más del doble de probabilidades de tener una declaración de necesidades educativas especiales a los 12 años que un niño con una puntuación baja. Además, las puntuaciones elevadas durante la infancia y la adolescencia estaban estrechamente vinculadas a un bajo rendimiento escolar, con efectos de moderados a grandes.

POR QUÉ ESTE ENFOQUE PODRÍA CAMBIAR EL APOYO EDUCATIVO Y SANITARIO

Estas asociaciones no se explicaban mejor por otros desafíos emocionales y conductuales que suelen experimentar los niños neurodivergentes. En conjunto, el estudio subraya que centrarse en un amplio conjunto de rasgos del neurodesarrollo que abarquen el autismo, el TDAH y otras formas de neurodivergencia es crucial para comprender y apoyar las necesidades de los niños, al tiempo que ayuda a predecir los resultados posteriores.

Es importante destacar que los hallazgos reflejan fielmente y proporcionan nuevas pruebas científicas para el concepto de neurodivergencia, que se utiliza cada vez más como término general para las afecciones y diferencias del neurodesarrollo.

Michelini agrega: "En los últimos años, hemos observado un creciente movimiento de defensa y participación comunitaria para reconceptualizar las afecciones del neurodesarrollo como formas de "neurodivergencia", agrupando diferentes afecciones bajo un mismo paraguas".

Sin embargo, la identificación y el apoyo para estas afecciones aún son proporcionados por diferentes grupos de profesionales (es decir, psiquiatras infantiles, pediatras, logopedas) en entornos separados. "Nuestros hallazgos proporcionan evidencia sólida de que un enfoque más integrado (transdiagnóstico) para la identificación y el apoyo probablemente será más beneficioso, ya que ofrece una visión más completa de las necesidades y fortalezas de cada individuo", concluye.