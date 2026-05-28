Un estudio logra una "marcada regresión" en cáncer de pulmón degradando la proteína KRAS

Investigadoras del IRB Barcelona en el laboratorio. - IRB BARCELONA

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y del Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca ha revelado que degradar la proteína KRAS induce una "marcada regresión" tumoral en modelos preclínicos de ratón con adenocarcinoma de pulmón.

Esta estrategia, publicada en la revista 'Cancer Research', se diferencia de otros abordajes terapéuticos porque no se limita a bloquear la actividad de la proteína, sino a degradarla mediante moléculas conocidas como PROTACs, informa el IRB Barcelona en un comunicado de este miércoles.

KRAS, uno de los oncogenes más frecuentemente alterados en cáncer y mutado en cerca de un tercio de adenocarcinomas de pulmón, fue considerado durante décadas "imposible de atacar farmacológicamente" hasta que se aprobaron recientemente los primeros inhibidores.

Sin embargo, estos tratamientos suelen perder eficacia con el tiempo debido a la aparición de resistencias, por lo que el equipo investigador trató de abordar este cáncer mediante moléculas PROTACs.

Los investigadores observaron una regresión tumoral marcada en un modelo que no solo ha demostrado su utilidad en cáncer de pulmón, sino que es "aplicable" al estudio de terapias de degradación en otros oncogenes y tipos de tumor.

CÉLULAS "EXTREMADAMENTE DEPENDIENTES"

El coautor principal del trabajo e investigador del Centro de Investigación del Cáncer, David Santamaría, ha apuntado que las células tumorales son "extremadamente dependientes" de KRAS.

"Cuando eliminamos la proteína mutada, dejan de proliferar y entran en apoptosis, incluso en ausencia de un sistema inmune funcional", ha detallado.

Los resultados muestran además que la degradación dirigida produce respuestas antitumorales "más profundas y duraderas" que las observadas habitualmente con inhibidores.