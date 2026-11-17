Un estudio del ISCIII concreta cómo la microbiota contribuye a una respuesta inmunitaria eficaz desde el nacimiento - ISCIII

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha llevado a cabo un estudio que ha concretado cómo la microbiota contribuye a una respuesta inmunitaria eficaz desde el nacimiento, ya que ha aportado nuevas evidencias sobre el papel de los microorganismos que habitan en el organismo en el desarrollo del sistema inmunitario durante los primeros días de vida.

La investigación, que ha sido publicada en la revista especializada 'Frontiers in Immunology', y cuyos resultados se han obtenido en modelo animal, ha contado con la colaboración de diversas áreas y centros de la institución, como la Unidad de Inmunobiología del Centro Nacional de Microbiología (CNM); el Laboratorio de Biología Computacional de la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas; y las áreas de Genómica, Bioinformática y Citometría de Flujo como parte de las Unidades Centrales Científico-Técnicas.

"Estos hallazgos sugieren que el contacto temprano con una microbiota equilibrada es clave para el correcto establecimiento del sistema inmunitario", han explicado las autoras principales, Carolina Ruiz y Belén de Andrés, quienes han añadido que "comprender mejor cómo los microorganismos moldean el sistema inmunitario neonatal podría abrir nuevas oportunidades para prevenir infecciones respiratorias graves" y "optimizar la respuesta de las vacunas infantiles".

Tras señalar ambas que el conocimiento optimizado al respecto también podría favorecer un desarrollo del sistema de defensa "más saludable desde el nacimiento, con posibles beneficios que se extiendan a lo largo de toda la vida", han recordado que la microbiota es el conjunto de microorganismos -virus, bacterias, hongos, etc.- que habitan en un organismo, los cuales pueden ser comensales, que no aportan ni daños ni beneficios; simbióticos, cuando tanto ellos como el huésped que los acoge se benefician de su convivencia; o patógenos, en los casos que pueden causar enfermedad.

EL PAPEL DE LAS BACTERIAS COMENSALES

En este punto, el estudio ha concretado diversos aspectos de la relación de la microbiota con el desarrollo del sistema inmunitario, que debe luchar contra numerosas infecciones, como las respiratorias, durante los primeros días y meses de la vida de una persona. Así, se ha constatado el papel de bacterias comensales en la generación de señales biológicas que promueven la expansión, maduración y función de determinadas células B neonatales, que facilitan una respuesta inmunitaria eficaz desde el nacimiento y que, además, podrían condicionar la salud inmunitaria de los años venideros.

De este modo, y en virtud del análisis de una población de linfocitos B presente en los pulmones de ratones recién nacidos, el equipo de investigadoras ha evaluado qué ocurre cuando se altera su microbiota mediante la administración de antibióticos durante la gestación y los primeros días tras el nacimiento. Con ello, se ha evidenciado una reducción significativa de las células inmunitarias, tanto en el pulmón como en el bazo, junto a cambios en los anticuerpos que son capaces de producir.

"Los hallazgos obtenidos señalan que el establecimiento de células B perinatales depende de determinadas señales emitidas por las proteínas TLR2 y TLR4, que se encargan de detectar las primeras señales de infección y activar las defensas y que, para que estas señales se produzcan correctamente, es vital el papel de la microbiota materna", han declarado las autoras.

Por último, han puesto de manifiesto que la microbiota "también influye en la secreción de citocinas por parte de determinadas células ligadas a la respuesta inflamatoria, lo que refuerza su papel como reguladoras de las respuestas inmunitarias durante la primera etapa de la vida posnatal".