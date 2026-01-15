Un estudio internacional revela el mecanismo por el que los metabolitos guían las decisiones celulares

Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - ANNASTILLS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por científicos del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE, País Vasco), con la participación de más de 25 instituciones, ha descubierto el mecanismo por el que los metabolitos conocidos como poliaminas, que se producen en exceso en el cáncer y se pierden durante el envejecimiento, guían las decisiones celulares.

Las poliaminas son pequeñas moléculas presentes de forma natural en todas las células y cruciales para guiar las decisiones celulares. A pesar de décadas de investigación, el conocimiento acerca de los mecanismos mediante los que las poliaminas controlan las decisiones celulares es escaso.

Este estudio, publicado en 'Nature', revela que las poliaminas alteran el perfil fosfoproteómico de células tumorales, con importantes repercusiones para la función protéica. Para la investigación, el equipo utilizó un enfoque integrado que combina simulaciones moleculares, análisis bioquímicos y estructurales, proteómica y ensayos celulares, con el uso también de ratones.

El trabajo se centra en proteínas que participan en el control del procesamiento de ácidos ribonucleicos (ARN), proceso conocido como empalme alternativo, lo que conlleva una remodelación del repertorio de ARN y proteínas en las células del ser humano. El equipo identificó el modo por el que las poliaminas reconocen secuencias específicas en proteínas y demostró que este proceso puede ser interrumpido o potenciado mediante estrategias genéticas o farmacológicas.

La inhibición del metabolismo de las poliaminas mediante enfoques farmacológicos ha sido evaluada en distintos tipos de cáncer y en la actualidad se emplea como estrategia terapéutica en el neuroblastoma, un tipo de tumor que afecta principalmente a niños. Mientras, la suplementación dietética con poliaminas se plantea como una estrategia innovadora para contrarrestar el envejecimiento.

Los hallazgos de esta investigación abren la puerta a una nueva percepción de las respuestas celulares reguladas por poliaminas y podrían contribuir a dilucidar los efectores de las poliaminas en los procesos cancerígenos y de envehecimiento, ayudando así al diseño de intervenciones dietéticas y farmacológicas de nueva generación.

El trabajo ha estado liderado por el jefe del Laboratorio de Señalización y Metabolismo de la Célula Cancerosa en CIC bioGUNE (miembro de BRTA) y líder de grupo en el área de Cáncer del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERONC), Arkaitz Carracedo, con la los investigadores Amaia Zabala-Letona y Mikel Pujana-Vaquerizo como primeros coautores.

Entre las instituciones que han colaborado se encuentran, además de CIC bioGUNE y CIBERONC, el área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del CIBER (CIBERehd), Ikerbasque, el Centro de Regulación Genómica (CRG), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el Children's Hospital of Philadelphia y la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), la Universidad de Zúrich y el Hospital Infantil Universitario de Zúrich (Suiza), el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), Vall d'Hebron Institut de Investigación (VHIR), IIS Biobizkaia, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

La investigación ha sido financiada a través de convocatorias competitivas de programas de investigación españoles y europeos, incluyendo agencias nacionales, redes biomédicas CIBER, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organismos financiadores regionales y apoyo institucional de los centros participantes, así como financiación internacional adicional para investigación oncológica y biomédica básica.