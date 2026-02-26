Un estudio internacional muestra a la metaloproteinasa 25 implicada en aneurisma aórtico abdominal y aterosclerosis - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Desarrollado por el CIBERCV, la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad de Veracruz MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de profesionales del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz de Madrid (IIS-FJD) y la mexicana Universidad de Veracruz ha llevado a cabo un estudio que ha mostrado que la metaloproteinasa 25 (MMP25) está implicada en el desarrollo del aneurisma aórtico abdominal y la aterosclerosis.

Esta investigación, que ha sido publicada en la revista especializada 'Atherosclerosis' se ha centrado, de este modo, en el papel que desempeña la MMP25 en la respuesta inflamatoria que se produce durante la progresión del daño vascular. Así, recoge que el aneurisma de la aorta abdominal es una enfermedad que se caracteriza por la dilatación de la misma.

Esta se trata de una patología asintomática y difícil de diagnosticar a tiempo, que puede avanzar hasta la rotura de la arteria, un evento fatal en la mayoría de los casos. Por ello, resulta un reto clave para la investigación cardiovascular la identificación de nuevos mecanismos implicados en la patología.

Por su parte, la aterosclerosis y sus consecuencias son una de las principales causas de mortalidad de la población adulta, según han explicado los investigadores, entre los que se encuentra el director de este trabajo y miembro del IIS-FJD, el doctor Luis M. Blanco, que ha señalado que "consiste en la acumulación progresiva de colesterol y células inflamatorias en la pared arterial".

PLACA ATEROSCLERÓTICA

Esta situación da lugar "a la placa aterosclerótica que, en estadios avanzados, puede romperse y provocar la muerte debido a un infarto de miocardio o ictus cerebral", ha continuado Blanco, mientras que la primera firmante de este estudio, Irene San Sebastián, ha afirmado que los resultados muestran "que la ausencia de expresión de MMP25 disminuye la expansión de la aorta, así como el tamaño de las lesiones ateroscleróticas en diferentes modelos experimentales de daño vascular ".

"Esta disminución del daño se asoció a una reducción de la expresión de moléculas proinflamatorias y de células infiltrantes en la pared del vaso, lo que ralentizó la progresión del aneurisma de la aorta abdominal y de la aterosclerosis", ha añadido San Sebastián.

En este contexto, la citada investigación evidencia que el aumento de la expresión de la MMP25 en los leucocitos presentes en el aneurisma de la aorta abdominal y placas ateroscleróticas humanas y de ratón es un importante mediador de la respuesta inflamatoria crónica que subyace a estas patologías.

Por todo ello, una de las conclusiones es que terapias encaminadas a reducir específicamente la expresión de MMP25 en leucocitos podrían ser consideradas una potencial diana terapéutica para el tratamiento de estas patologías. "No obstante, se necesitan estudios adicionales que confirmen el papel exacto de MMP25 y del potencial terapéutico de su inhibición en humanos", han concluido los investigadores.