Un estudio internacional identifica nuevos marcadores biológicos asociados al trastorno bipolar

Imagen de los investigadores - IRB CATSUD

TARRAGONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional, con participación del Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud), el Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM), la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y el Consorci Sanitari del Maresme, ha encontrado indicios epigenéticos asociados al trastorno bipolar que "podrían contribuir a desarrollar herramientas de predicción clínica más precisas".

Publicado en la revista 'EBioMedicine', representa el metaanálisis sobre epigenética en trastorno bipolar "más grande realizado hasta ahora a escala internacional", informa el IRB CatSud en un comunicado de este lunes.

La investigación, que también ha contado con la participación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha analizado una muestra de 3.476 personas --de las que 1.729 padecían la enfermedad y 1.747 estaban sanas--, con edades entre los 16 y 53 años y un 56% de representación de mujeres procedentes de 12 muestras internacionales de distintos países.

El objetivo ha sido identificar cambios epigenéticos asociados al trastorno bipolar y entre los resultados más destacados, el equipo ha identificado 47 regiones con modificación epigenética asociadas con el diagnóstico de trastorno bipolar y, de estas, se vio cómo varias son regiones genéticas implicadas en procesos relacionados con la neurotransmisión, la respuesta inmune y la regulación celular.

También demuestra que las puntuaciones de polimetilación, que son indicadores epigenéticos que integran múltiples marcas químicas en el ADN que pueden activar o desactivar genes, "combinadas con los actuales modelos genéticos, pueden mejorar la capacidad predictiva del trastorno bipolar, especialmente en el trastorno bipolar tipo I".

El estudio ha contado también con la participación de centros de investigación y universidades de Europa, América del Norte y Australia, en el marco de una gran colaboración internacional bajo el paraguas del Psychiatric Genomics Consortium Bipolar Disorder Working Group.