Archivo - Estudio internacional en Fase 1 obtiene resultados favorables con una terapia dirigida en cáncer colorrectal metastásico - ALIOUI MOHAMMED ELAMINE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico internacional en Fase 1 ha obtenido resultados favorables con una nueva terapia dirigida en cáncer colorrectal metastásico, la cual está orientada a pacientes cuya enfermedad ha progresado después de dos líneas de tratamiento, según se ha expuesto durante su presentación en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), que se celebra estos días en Madrid.

El estudio, en el que han participado miembros del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) y del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y que ha sido publicado en la revista especializada 'Annals of Oncology', ha sido protagonizado por un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC, por sus siglas en inglés). El medicamento ha conseguido resultados prometedores en pacientes que habían dejado de responder a los tratamientos de primera y segunda línea para este tumor.

Tras anunciar que ya se ha abierto la Fase 2/3 del ensayo, que deberá confirmar la eficacia de la terapia en más pacientes, los expertos se han referido a la recién concluida Fase 1, en la que han participado 66 pacientes. La investigación ha mostrado un aumento de la supervivencia global (de 10 a 14 meses) entre los pacientes que recibieron el ADC, que es una molécula que combina quimioterapia a altas dosis y un anticuerpo dirigido a la célula tumoral.

PERMITE DIRIGIR MEJOR LA QUIMIOTERAPIA AL TUMOR

"Estos tratamientos permiten dirigir mejor la quimioterapia al tumor y, así, facilitan administrar una dosis mayor, que no sería tolerable si se administrara de la misma manera que una quimioterapia convencional", ha explicado la oncóloga médica del Área de Cáncer Gastrointestinal del CCUN, la doctora Ana Landa, quien ha añadido que "a pesar de que esta terapia ADC se dirige contra la proteína MET que expresa el tumor, los resultados se han obtenido en pacientes que no estaban seleccionados por ese criterio, lo que abre la posibilidad de que se pueda ofrecer en el futuro a más personas".

En este sentido, ha declarado que "muchos de estos tratamientos contra el cáncer solo pueden administrarse a pacientes cuyos tumores presentan determinadas alteraciones moleculares o expresan una proteína específica, lo que limita el número de personas que pueden beneficiarse de ellos".

"Los nuevos estudios serán fundamentales para determinar si los resultados preliminares pueden traducirse en un cambio del tratamiento habitual de la enfermedad", ha indicado el también oncólogo médico del Área de Cáncer Gastrointestinal del CCUN, Ignacio Matos, en referencia al nuevo ensayo en Fase 2/3, que estudiará la actividad antitumoral y la eficacia del tratamiento en un número mayor de pacientes.

Todo ello en relación con un cáncer que es el tumor con mayor incidencia en España si se consideran conjuntamente hombres y mujeres. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2026 se diagnosticarán 44.132 nuevos casos y una parte de los pacientes presentará metástasis en el momento del diagnóstico, mientras que otros desarrollarán enfermedad metastásica durante su evolución.