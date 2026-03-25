Un estudio internacional crea una herramienta que predice la mortalidad a largo plazo tras una neumonía

Un estudio internacional liderado por el IIS La Fe desarrolla la primera herramienta para predecir la mortalidad a largo plazo tras una neumonía - GVA

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha desarrollado la primera herramienta validada internacionalmente capaz de estratificar el riesgo de mortalidad a largo plazo tras una neumonía.

El trabajo, publicado en American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ha sido desarrollado en colaboración con la Universitat Politècnica de València, el consorcio alemán CAPNETZ y el grupo sanitario sin ánimo de lucro Intermountain Health (Estados Unidos), segú ha informado la Generalitat en un comunicado.

En total, el modelo se ha validado en más de 8.000 pacientes de distintos países y sistemas sanitarios. La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las principales causas de hospitalización y mortalidad en adultos. Aunque existen escalas para evaluar la gravedad durante el ingreso, hasta ahora no había una herramienta robusta y validada internacionalmente que permitiera anticipar qué pacientes seguirán siendo vulnerables tras recibir el alta.

El nuevo índice, denominado Long-term Pneumonia Mortality Index (L-PMI), funciona como una "calculadora de riesgo" clínica: a partir de variables habituales -edad, tabaquismo, enfermedades crónicas, gravedad inicial del episodio, necesidad de ventilación mecánica o complicaciones cardiovasculares durante el ingreso- clasifica a los pacientes en grupos de bajo, intermedio o alto riesgo de mortalidad en el año posterior al alta.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

Los resultados del estudio muestran diferencias claras entre los grupos definidos por el índice L-PMI. En la cohorte de desarrollo, los pacientes clasificados como de bajo riesgo presentaron una mortalidad inferior al 1% en el año posterior al alta, mientras que en el grupo de alto riesgo la mortalidad superó el 20%.

Esta diferencia refleja la capacidad de la herramienta para identificar, desde el momento del alta hospitalaria, a los pacientes con mayor vulnerabilidad a medio plazo. El estudio introduce además un cambio de enfoque clínico: la NAC no debe entenderse únicamente como un episodio agudo limitado al ingreso hospitalario, sino como un evento que puede tener consecuencias sistémicas prolongadas, especialmente cardiovasculares.

Los investigadores señalan que la identificación precoz de los pacientes más vulnerables podría facilitar un seguimiento más estrecho tras el alta y servir de base para futuras estrategias preventivas y ensayos clínicos dirigidos a reducir la mortalidad a largo plazo.

SOBRE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA

La neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de hospitalización y mortalidad en adultos en todo el mundo.

En España, presenta una incidencia estimada de entre 2 y 10 casos por cada 1.000 habitantes al año -con cifras que se elevan a más de 25 por cada 1.000 en mayores de 65 años-, lo que refleja su considerable impacto en salud pública.

Aunque la atención médica se ha centrado tradicionalmente en la fase aguda -durante el ingreso hospitalario-, diversos estudios han demostrado que el riesgo no desaparece tras el alta. De hecho, los pacientes que han sufrido una neumonía presentan un exceso de mortalidad en los meses posteriores, especialmente durante el primer semestre, y en muchos casos por causas cardiovasculares.

Hasta ahora, sin embargo, no existía una herramienta validada internacionalmente que permitiera identificar de forma precisa qué personas seguirán siendo vulnerables tras superar el episodio inicial.