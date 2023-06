Un estudio identifican una variante genética asociada con la enfermedad de Crohn perianal

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de Cedars-Sinai (Estados Unidos) han identificado una variante genética que aumenta el riesgo de las personas de desarrollar la enfermedad de Crohn perianal, la manifestación más debilitante de esta patología.

La variante genera cambios en el ADN que conducen a una pérdida de la función de la proteína, lo que a su vez altera la forma en que el cuerpo reconoce y maneja las bacterias, lo que las hace menos efectivas para combatir las infecciones.

"La enfermedad de Crohn perianal fistulizante puede ser una condición realmente triste. Nuestras actuales terapias realmente no son muy buenas para tratarla, por lo que este estudio aborda un área muy importante de necesidad médica no cubierta. Al comprender mejor las causas subyacentes, podemos comenzar a desarrollar nuevas estrategias de tratamiento para los pacientes diagnosticados con esta afección inflamatoria crónica, la mayoría de los cuales actualmente requieren cirugía y, a menudo, múltiples cirugías", ha resaltado Dermot McGovern, autor del estudio, que se ha publicado en la revista científica 'Gut'.

La enfermedad de Crohn perianal es una complicación de la enfermedad de Crohn, un trastorno inflamatorio crónico que afecta el tracto digestivo. La complicación provoca inflamación y ulceración de la piel alrededor del ano, así como de otras estructuras en el área perianal. La enfermedad de Crohn perianal ocurre en hasta el 40 por ciento de las personas con esta patología y tiene respuestas limitadas al tratamiento, lo que resulta en una mala calidad de vida.

"Hemos sido más exitosos en la identificación de variantes genéticas asociadas con el riesgo de desarrollar enfermedades, pero lo que hicimos aquí se centró específicamente en una manifestación muy complicada y grave de la enfermedad de Crohn. Y ese es un enfoque inusual en la investigación genética", ha resaltado Talin Haritunians, principal coautora del estudio.

Para descubrir variantes genéticas con un vínculo directo con esta manifestación grave, los investigadores analizaron datos genéticos de tres cohortes independientes de pacientes con enfermedad de Crohn. Los tres grupos sumaron 4.000 pacientes con enfermedad de Crohn perianal y más de 11.000 pacientes con enfermedad de Crohn sin esta complicación.

El equipo de científicos comparó las cohortes para ver si podían detectar loci genéticos, que son áreas del genoma asociadas con el desarrollo de esta manifestación.

El equipo identificó 10 loci genéticos novedosos y 14 loci de enfermedad inflamatoria intestinal conocidos asociados con el desarrollo de complicaciones perianales.

Durante el análisis de caracterización funcional, el equipo se centró en un solo cambio en un gen específico, llamado SNP, que estaba asociado con la enfermedad de Crohn perianal. Esta variante genética afecta una proteína llamada Complement Factor B (CFB), lo que conduce a una pérdida de la función de esta proteína que es importante para combatir las infecciones, por lo que es posible que los pacientes con este cambio genético tengan más probabilidades de tener la afección.

Los investigadores realizaron múltiples análisis para confirmar que realmente hay una pérdida de función en el CFB, lo que puede tener un impacto dramático en el cuerpo.

"En el caso de que el paciente tenga esta mutación que conduce a una proteína no funcional, no obtiene la cascada de señalización normal y el cuerpo no reconoce que las bacterias son dañinas y, por lo tanto, esas bacterias no se eliminan. Entonces, para aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Crohn perianal, existen conexiones que se forman desde el recto hasta el área de la piel, esos túneles están llenos de bacterias que no se eliminan", ha explicado otra de las autoras, Kathrin Michelsen.

El estudio demuestra un papel importante para la vía alterna del complemento y la CFB en el desarrollo de la enfermedad de Crohn perianal. Los hallazgos también sugieren que dirigirse a la vía alterna del complemento puede ser un enfoque terapéutico novedoso para tratar esta manifestación incapacitante de la enfermedad de Crohn.

Esta variante genética también puede estar asociada a otras enfermedades. "Estas variantes genéticas a menudo predisponen a más de una afección, y creemos que este descubrimiento también tiene ramificaciones potenciales para otras enfermedades, no solo para la enfermedad de Crohn", ha apuntado McGovern.

Los investigadores ahora están trabajando para identificar la función de variantes genéticas adicionales asociadas con la enfermedad de Crohn perianal y otras áreas de necesidades médicas no satisfechas en las enfermedades inflamatorias del intestino.