Un estudio identifica una proteína "clave" en el envejecimiento reproductivo masculino

Espermatocito (izquierda) y túbulo seminífero de ratón (derecha) visualizados por microscopia de alta resolución. - UAB

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) ha identificado la proteína sirtuina 7 (Sirt7) como factor "clave" en la estabilidad de las células germinales masculinos a lo largo del tiempo.

El trabajo, realizado en ratones y publicado en la revista 'Nature Communications', demuestra que la Sirt7 se expresa de manera elevada en etapas iniciales del desarrollo de células germinales, incluidas las espermatogonias, células madre responsables de mantener la producción de espermatozoides, informa la UAB en un comunicado de este miércoles.

El equipo ha identificado además un mecanismo epigenético hasta ahora desconocido en el que dicha proteína está implicada, y que se asocia al envejecimiento reproductivo masculino.

RESULTADOS

La ausencia de Sirt7 provoca una pérdida prematura de espermatogonias y una mayor acumulación de daño en el genoma durante el envejecimiento o en respuesta a estrés ambiental.

Su deficiencia conlleva una ralentización en el proceso de formación de los espermatozoides en función de la edad y una reducción de la calidad del ADN espermático.

Por otro lado, el marcador H3K36ac --limitado por Sirt7-- aumenta durante el envejecimiento testicular fisiológico, lo que sugiere una relación causal con el declive reproductivo asociado a la edad.

La investigadora de la UAB y líder del estudio, Berta Vázquez, ha asegurado que el estudio "abre nuevas vías para entender la infertilidad masculina y desarrollar estrategias para preservar la salud reproductiva con la edad".