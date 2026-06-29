Un estudio identifica 3 potenciales biomarcadores en cáncer de pulmón con mutación KRAS G12C

La investigadora de Pangaea Oncology y primera firmante del estudio, Ana Giménez. - IOR PANGAEA ONCOLOGY

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del Instituto Oncológico Rosell (IOR) y Pangaea Lab ha identificado 3 potenciales biomarcadores pronóstico en cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con la mutación KRAS G12C.

El trabajo, publicado e la revista 'Nature Scientific Reports', ha detectado que los niveles bajos del gen LIFR se asocian a una peor supervivencia en dicho tumor, mientras los niveles altos de SHOC2 y YAP1 en plasma se correlacionan con la recaída, informa el Grupo Pangaea Oncology en un comunicado de este lunes.

En el conjunto de mutaciones del CPCNP, KRAS G12C representa alrededor del 13%, y es la más frecuente dentro de las mutaciones de KRAS en este tipo de tumor con una incidencia cercana al 40%.

En la actualidad se puede tratar con inhibidores selectivos de esta mutación, pero en el laboratorio se ha constatado la aparición rápida de una resistencia adaptativo a estos tratamientos, lo que hace que la supervivencia libre de progresión sea "muy limitada" en estos casos.

EL ESTUDIO

El estudio analizó la presencia de comutaciones en muestras de tejido de cáncer de pulmón en parafina e hizo un seguimiento prospectivo mediante biopsia líquida a pacientes con CPCNP con KRAS G12C, tratados con inhibidores dirigidos contra esta diana y otros en el contexto de ensayos clínicos.

Los niveles bajos de expresión del gen LIFR se asociaron con un peor pronóstico de supervivencia global, mientras la monitorización en sangre identificó los genes YAP1 y SHOC2 como "potenciales marcadores dinámicos", ya que su expresión elevada en plasma se correlacionó con la recaída de la enfermedad.

Este enfoque abre la puerta a la identificación precoz de pacientes con peor pronóstico y al diseño futuro de estrategias terapéuticas combinadas que bloqueen múltiples vías de resistencia antes de la progresión tumoral.

El equipo planea validar los hallazgos en muestra procedentes de un ensayo clínico cerrado con pacientes tratados con el mismo inhibidor de KRAS, con el objetivo de confirmar su valor predictivo y su utilidad en la práctica clínica.