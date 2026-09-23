Un estudio identifica una potencial terapia "más segura y práctica" para la enfermedad de Chagas

Archivo - Fachada del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio codirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación La Caixa ha identificado una potencial terapia "más segura y práctica", de menor duración y más fácilmente tolerada, para la enfermedad de Chagas.

Los resultados, publicados en la revista 'The Lancet Infectious Diseases', destacan las ventajas de un tratamiento de 30 días con benznidazol, administrado una vez al día, respecto al tratamiento estándar actual, que se toma 2 veces al día durante 60 días, informa ISGlobal en un comunicado de este miércoles.

'TRYPANOSOMA' Y CHAGAS

La infección por 'Trypanosoma cruzi' afecta a más de 7 millones de personas en todo el mundo, principalmente en América Latina, y es también un problema de salud pública en Estados Unidos, Europa y Japón.

Entre el 30% y el 40% de las personas infectadas desarrollan la enfermedad de Chagas, con complicaciones cardiacas y digestivas graves, pero menos del 1% recibe diagnóstico y tratamiento.

Los 2 únicos fármacos, el benznidazol y el nifurtimox, se administran según pautas establecidas hace más de 50 años que causan con frecuencia efectos secundarios, y hasta el 31% de los pacientes abandona el tratamiento antes de tiempo.

EL ENSAYO

Este ensayo clínico, de fase 2b, incluyó a 450 adultos en 3 centros de Bolivia, asignados aleatoriamente a 6 grupos: 3 pautas de benznidazol --la estándar de 60 días, 30 días y 90 días-- y 3 de nifurtimox --la estándar de 60 días, 30 días y 90 días--.

El equipo investigador registró los acontecimientos adversos relacionados con el fármaco y analizó la presencia de ADN del parásito en la sangre de los participantes mediante qPCR durante 3 años.

RESULTADOS

La pauta de benznidazol de 30 días redujo "significativamente" los efectos secundarios: el 37% de los participantes presentó un acontecimiento adverso relacionado con el fármaco, frente el 60% con la pauta estándar, una reducción de casi el 40%.

También fue "más fácil de seguir", ya que el 83% de los pacientes completó el tratamiento sin interrupciones, frente al 60%, y la mayoría de efectos secundarios aparecieron en las 2 primeras semanas, con independencia de la duración del tratamiento, y casi todos se resolvieron.

3 AÑOS DESPUÉS

Tres años después del tratamiento, el parásito seguía siendo indetectable en la sangre del 94% de participantes del grupo de 30 días, frente al 95% del grupo estándar.

La pauta de 30 días ofreció "el mejor equilibrio entre beneficios y riesgos de las 6 estrategias evaluadas", y las pautas de nifurtimox fueron en general menos eficaces (del 81% al 90%).

El equipo investigador advierte que se necesitan ensayos de fase 3 más amplios para confirmar estos resultados antes de que la pauta de 30 días pueda incorporarse a las guías de tratamiento.